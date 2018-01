Para César, con cariño

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

El pasado 11 de octubre surgió la noticia que dio en el rostro de la población dominicana: César Medina tenía cáncer de hígado y empezaba una lucha contra el mal en un hospital de Nueva York. Contrario a muchos casos de figuras públicas, César prefirió atender consejos de amigos y hacer público su caso, al extremo de mostrar valentía y grandes ánimos de vida pues ha continuado escribiendo su diaria columna en el Listin. Esa noticia fue también un golpe mortal para sus amigos y conocidos, los de antes y los de ahora.

Yo estuve por los predios periodísticos de César en los años 80. El era un ferviente fanático escogidista, con frecuente presencia en el play. Siendo yo sub-editor deportivo del diario Hoy, César escribía junto a Ramón Emilio Colombo la “Columna Roja”, que resaltaba en primera instancia los logros del Escogido, pero todo tenía el objetivo bien dirigido de “dar cuerdas” a todos los demás. Siendo dos talentos de lo escrito y lo jocoso, lo hacían muy bien.

Con el tiempo, César evolucionó hacia el periodismo político, ha sido embajador y funcionario en distintos roles, pero no deja de ser periodista. Ha tenido el arrojo de seguir haciendo periodismo de opinión, sabiendo que, siendo funcionario estatal, tendrá siempre la adversión de todo lo que represente oposición política y social. Pero ha sobrevivido a ello al paso de las décadas.

César me citó ayer en su columna, y le agradezco la distinción. Y aprovecho el chance para enviarle mi cariño de siempre, en la esperanza de que su lucha contra la enfermedad tenga un resultado positivo a corto plazo, para que pueda continuar echando su pleito por un poco más de vida.

UN ATRASO: Es mi creencia -y mi criterio - de que a un periodista que labore para un equipo del deporte profesional no se le debe poner mordaza, no se le debe impedir que haga periodismo crítico sobre el evento, siempre y cuando lo realice en forma correcta, elegante, sin ofender y sin violación de las leyes. Recibí ayer la carta de Lidom, de su asesor legal Dr. José Alberto Ortiz, señalando que el artículo 57 del reglamento de Lidom impide a los miembros de las cadenas criticar árbitros, jugadores, ejecutivos y todo aquel que labore en el espectáculo. No comprendo por qué debe ser así, pues aunque tenga alguna base constitucional (aparente) la prensa siempre tiene un marco de excepción. Es el vínculo con la sociedad, y siempre debe protegerse.

Si alguien mete la pata o hacer mal su trabajo (incluso los árbitros), el hecho debe ser comentando, informado, analizado, lo cual impide dicho reglamento en Lidom. Si un periodista no sabe cómo emitir una crítica, si se sale de la raya y ofende, entonces no merece estar en el micrófono.

Eso de Lidom es mordaza, y deberían dejar eso libre. Si algún periodista mete la pata que lo sancionen o lo boten. Así de simple.

Nota: Investiguen y busquen testimonios de lo que sucede en las transmisiones del deporte profesional USA. Allí se desatan los demonios con mucha frecuencia.

EL ESCOGIDO: Algunos lectores están algo confundidos con el asunto de los 4 campeonatos que ha ganado el Escogido desde el 2009 hacia acá, lo cual fue citado por el presidente del club Felipe Vicini. Uno de ellos, Rudy Rafael Rivera Castillo, me hace el señalamiento, pero le aclaro lo siguiente.

El Escogido fue campeón en los siguientes torneos:

- 2009-10 con Ken Oberkfell de manager.

- 2011-12 con el propio Okberkfell.

- Volvieron a ganar el siguiente 2012-13 con Audo Vicente.

- Y repitieron en 2015-16 con Luis Rojas, el actual dirigente.

Los otros torneos han quedado en manos del Licey en dos oportunidades, uno para los Gigantes y otro para los Toros. La última vez que ganaron las Águilas fue 2007-08 con Félix Fermín.

DE INTERÉS. Falleció la madre del colega Antonio Valdez, Maria del Carmen Pérez viuda Valdez... Sus restos están expuestos en la Funeraria del Kilómetro 11 Carretera Sánchez, y serán sepultados este martes a las 11 A.M. Mis condolencias..Al Horford y Amelia Vega anuncian un nuevo embarazo y serán tres niños...Ellos se casaron en la Navidad del 2011, hace 5 años, y ya van tres... “Rápido y Furioso” ese Horford.. Victor Estrella aparece en el puesto 81 del ranking ATP, un lugar muy bueno..Se prepara para el abierto de tenis de Australia.