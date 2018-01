Cuatro dominicanos van al torneo latino de golf

Santo Domingo

Los golfistas Juan José Guerra, Enrique Valverde, Rhadamés Peña y Rodrigo Sánchez participarán en la cuarta versión del Latin América Amateur Championship (LAAC) 2018, que en esta ocasión será celebrado en el Prince of Wales Country Club, en Santiago de Chile, del 20 al 23 de enero.

El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open. Por otro lado, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato Amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Todos ellos serán parte de un field que reunirá a los 108 mejores jugadores de Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, lo que significa un alto nivel de competencia. La información fue ofrecida por el presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Rafael Villalona, quien se mostró satisfecho por la escogencia de los jóvenes golfistas, que según él, son el presente y futuro del golf dominicano.

Agregó que la destacada participación de los jóvenes golfistas en los últimos eventos internacionales, además de la posición que ocupan en el Ranking Mundial Amateur de Golf (WAGR), motivaron a los organizadores del LAAC a la invitación de los golfistas criollos.

La invitación al evento fue realizada por el Masters Tournament, la R&A y la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA).

Como delegado y director técnico asistirán Carlos Elmudesi, vicepresidente de Fedogolf; y Robert Guerra, secretario de la institución, quienes tendrán reuniones con los miembros de la R&A y la USGA, donde se tratarán temas de interés para el golf dominicano.