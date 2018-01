Las críticas cesan y hoy Urueta sonríe con éxito Licey

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Criticado con severidad durante el transcurrir de la serie regular, ahora Luis Urueta conduce la nave azul con la brisa muy a su favor.

Al frente de una franquicia, que aunque cuenta con 22 gallardetes, el ganar dos seguidos se ha convertido en algo más que una odisea, Urueta sintió en carne propia las presiones que sobre él se tildaron desde las primeras semanas de la serie regular cuando los Tigres nunca pudieron ir más distante de un cuarto puesto, con foja tan pobre que en los primeros 10 partidos ya presentaba rachas de tres y cinco fracasos.

Las redes fueron consistentes pidiendo su cabeza, con disparos desde diferentes direcciones, el gerente general del club, Junior Noboa tuvo en muchas ocasiones que salir al frente a preguntas sobre el porque no cesanteaba al piloto colombiano, cuya foja de 4-10 con la que inició el mes de noviembre hacia indicar que una vez más los parciales azules no celebrarían por segundo año seguido, algo que no consiguen desde su racha de tres coronas desde 1982 al 1985.



El dirigente de los Tigres estaba más que consciente que la situación tendría otro matiz para el equipo en el Todos contra Todos.

Urueta cuenta con foja de 7-1 en el Round Robin

Urueta se las arregló para propiciar la clasificación de unos Tigres que nunca en la ronda regular superaron la marca de .500 y que apenas en cuatro ocasiones estuvieron en ella, siendo la primera de estas cuando arribaron a la marca de 22 victorias, ya en la parte final del evento.

Para el estratega de 36 años el tiempo de tempestades ha pasado y ahora ha llegado el mismo para navegar de manera favorable para los bengaleses, como lo representa la marca de 7-1 que exhibe en la actualidad.

“Lo primero es que siempre estuve consciente de que debíamos jugar y mejor beísbol y que el buen momento de nosotros llegaría”, expresó el dirigente azul, a quien las críticas contrario a hacerle bajar la cabeza siempre lo mantuvieron estirando un pie hacia adelante.

Además señaló que “Sabíamos que la Liga era difícil y complicada, que para ganar deben unirse una serie de factores, interno y externo, entendía que cada día debíamos lidiar con los mismos, los resultados y la posición en el standing, no iniciamos para nada bien, pero ya puedes observar como se está escribiendo la historia actualmente”, agregó Urueta al Listín Diario.



El colombiano ha sido un dirigente con mucha ecuanimidad, pero en ocasiones ha tenido que confrontar a los auxiliares.

Sobreviviente a un equipo que mantener al mismo estratega en la posición no ha sido su mejor costumbre durante los últimos años, Urueta con sus siete éxitos se mantiene hasta el momento alejado de la críticas de unos parciales que observan como su adorado Licey transita sin escombros hacia su visita número 35 en series finales.

“No ha sido fácil comandar al equipo, como dije, lidiar con muchos factores, con jugadores que entran y salen y que esto no afecte el manejar un roster competitivo, las lesiones, otro grupo impedido de jugar, también con algunos peloteros que tienen sus egos, pero los muchachos se comportaron con gran profesionalidad y esto nos ayudó que hoy podamos estar aquí”, agregó Urueta, dirigente campeón de Colombia en el 2015 con los Leones de Montería y en la Serie latinoamericana, compitiendo frente a Panamá, Nicaragua y Veracruz, México.

“Me preparé para poder enfrentar las críticas, se que si caíamos en un mal momento las mismas se producirían, eso es una costumbre en este béisbol, no pensaba en eso, me alejaba de las mismas”, externa Urueta, quien siempre confió en que los buenos resultados llegarían en cualquier momento.

Alejado de las redes, a veces las sigue para estar al día de informaciones generales, Ya el colombiano siente el alivio de que los Tigres desde diciembre han jugado el mejor béisbol de la pelota invernal.

Los cambios han sido drásticos en el Licey y esto se percibe hacia Urueta, cuyo buen momento lo tienen con un rostro más sonreído y con la firme disposición de conducir a los azules hacia la conquista de una anhelada corona 23.