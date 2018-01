Liverpool enviaría Coutinho a Barcelona por 160 millones euros

AP

BARCELONA, España

Philippe Coutinho se integra al Barcelona después de que el Liverpool acordó la venta del brasileño en un pacto que lo convierte en uno de los jugadores más costosos en la historia del fútbol.

El Barcelona no reveló el costo del acuerdo para adquirir al mediocampista de 25 años, pero una persona con conocimiento de los detalles dijo a The Associated Press que la transferencia tiene un valor de 192 millones de dólares (160 millones de euros.