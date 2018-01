Figuras de GL imparten hoy clínica de béisbol

Manoguayabo

Nueva vez esta comunidad de Santo Domingo Oeste será el escenario para la realización de la “Segunda Clínica Deportiva Baseball Slugger 2018”, el sábado 6 de enero a las 2:00 de la tarde.

“Baseball Slugger 2018” reunirá a más de 200 niños y jóvenes en las categorías de 8 a 18 años, de distintas ligas de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Esta es una oportunidad única que tendrán estos jóvenes de interactuar y recibir clínicas de béisbol de jugadores de Grandes Ligas, cuyas carreras son ejemplos a seguir.

Lenín Campusano, coordinador general de “Baseball Slugger 2018” insta a la comunidad a integrarse en esta actividad sin fines de lucros, la cual se realiza con la intención de motivar y subir la moral de la niñez y la juventud de Manoguayabo y zonas aledañas.

“La deserción escolar y el abandono de las prácticas deportivas están en aumento, y esto no debe seguir creciendo sin que nosotros no hagamos nada útil por la juventud. Llegar a Grandes Ligas no es tarea fácil, solo con mucha disciplina se consigue. Hay que reconocer que la mayoría no podremos llegar a ser tan grande como Pedro Martínez, Juan Guzmán o Ramón Martínez, pero ahí no termina tu vida ni los aportes que puedes dar al mundo del béisbol”, explicó Lenín Campusano.