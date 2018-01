Estrellas de GL impartirán en Manoguayabo clínica deportiva a niños en el "Día de Reyes"

Manoguayabo

Nueva vez esta comunidad de Santo Domingo Oeste será el escenario para la realización de la “Segunda Clínica Deportiva Baseball Slugger 2018”, el sábado 6 de enero a las 2:00 de la tarde.

“Baseball Slugger 2018” reunirá a más de 200 niños y jóvenes en las categorías de 8 a 18 años, de distintas ligas de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Esta es una oportunidad única que tendrán estos jóvenes de interactuar y recibir clínicas de béisbol de jugadores de Grandes Ligas, cuyas carreras son ejemplos a seguir.

Lenín Campusano, coordinador general de “Baseball Slugger 2018” insta a la comunidad a integrarse en esta actividad sin fines de lucros, la cual se realiza con la intención de motivar y subir la moral de la niñez y la juventud de Manoguayabo y zonas aledañas.

“La deserción escolar y el abandono de las prácticas deportivas están en aumento, y esto no debe seguir creciendo sin que nosotros no hagamos nada útil por la juventud. Llegar a Grandes Ligas no es tarea fácil, solo con mucha disciplina se consigue. Hay que reconocer que la mayoría no podremos llegar a ser tan grande como Pedro Martínez, Juan Guzmán o Ramón Martínez, pero ahí no termina tu vida ni los aportes que puedes dar al mundo del béisbol”, explicó Lenín Campusano.

El año 2017, participaron 13 ligas deportivas y más de 170 niños y jóvenes en la “Primera Clínica Deportiva Baseball Slugger 2017”, actividad que contó con la participación de varios jugadores de Grandes Ligas, incluido el inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez; la señora Carolina Cruz de Martínez, su esposa; el Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz; el inmortal del Deporte Dominicano, Quique Cruz, el viceministro de Deportes, Soterio Ramírez, el honorable Embajador de Canadá en el país, Steve Cote, entre otras destacadas figuras.

En esa oportunidad, Pedro Martínez exhortó a los niños y jóvenes a no desmayar en su lucha por alcanzar metas nobles, a seguir con ahínco sus estudios y la práctica de deportes, a buscar y dar amor a sus padres y personas que les rodean; pero sobre todo, a ser hombres de bien en la sociedad.

“Recuerden que somos de ustedes, que estamos aquí por ustedes; ya yo cumplí mi meta, ahora quiero pasar la antorcha; quiero que uno de ustedes sea el que agarre lo que era Pedro Martínez”, dijo otrora brillante lanzador, hoy miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

En ese mismo orden, el Ministro Danilo Díaz, quien realizó entrega de utilería deportiva a los niños de las 13 ligas que asistieron, ponderó la importancia de este tipo de actividades, además que resaltó los aportes del exlanzador, Pedro Martínez, como máximo referente deportivo en esa comunidad de Manoguayabo.

Los Grandes Ligas que asistieron a esta actividad fueron: Ervin Santana, Francisco Cordero, Edinson Vólquez, Pedro Strop, Denny Bautista, José Veras, Arodis Vizcaíno, Roberto Girón, Oliver Arias, Héctor Perez, el coach de picheo de Rookie League de Tampa Bay Rays, José González y el inmortal de Cooperstown Pedro Martínez.