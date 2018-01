Piratas enviarían a McCutchen a Gigantes

Jon Paul Morosi

Los Gigantes y Piratas han estado en contacto sobre un canje que enviaría al jardinero Andrew McCutchen a San Francisco, una fuente le informó a MLB.com, aunque no hay ningún movimiento inminente y existen varios obstáculos para que se concrete un traspaso. Los equipos han tenido diálogo sobre McCutchen desde que comenzó la temporada muerta, pero no ha habido ningún avance notable. Eso no es sorprendente, ya que los Piratas también procedieron de manera deliberada en sus conversaciones sobre McCutchen el pasado invierno.

De su parte, los Gigantes son reacios a desprenderse de prospectos de lujo para adquirir a McCutchen, ya que el mes pasado le cedieron al cotizado infielder Christian Arroyo a los Rays a cambio del tercera base Evan Longoria.

Los Gigantes, que terminaron en el último lugar en Grandes Ligas en cuadrangulares en el 2017, ha estado en busca de un jardinero con poder desde que arrancó la temporada muerta. San Francisco incluso había llegado a un acuerdo con los Marlins para adquirir a Giancarlo Stanton antes de que el cañonero se negara al traspaso.

A diferencia de Stanton, McCutchen no tiene una cláusula en su contrato que le permita negarse a un traspaso. Al jardinero se le debe US$14.8 millones en el 2018, antes de que se convierta en agente libre.