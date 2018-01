Vladimir Guerrero lleva un 93.8 por ciento de los votos para Cooperstown

JUGADOR %VOTOS AÑO EN LA BOLETA

Chipper Jones 98.8 1ro.

Jim Thome 94.4 1ro.

Vlad Guerrero 93.8 2do.

Edgar Martinez 80.7 9no.

Trevor Hoffman 78.3 3ro.

En tanto, Barry Bonds, Roger Clemens, Mike Mussina y Curt Schilling han recibido notables aumentos en comparación al año pasado en las papeletas incluidas hasta el momento, pero se espera que no lleguen al 75 por ciento.

JUGADOR %VOTOS AÑO EN LA BOLETA

Mike Mussina 73.3 5to.

Barry Bonds 69.6 6to.

Roger Clemens 69.6 6to.

Curt Schilling 67.1 6to.

La entronización de los nuevos miembros al Salón de la Fama está programada para el 29 de julio. Los exjugadores de los Tigres de Detroit Jack Morris y Alan Trammell fueron elegidos al Salón de la Fama por el Comité de la Era Moderna del Béisbol.

With 164 ballots revealed/~38.7% of the vote known:

Chipper - 99%

Thome - 95%

Vlad - 94%

Edgar 81%

Hoffman - 78%

-----

Mussina - 74%

BB/RC - 69%

Schilling - 68%

Walker - 40%

Vizquel - 29%

Manny - 27%

McGriff - 17%

Rolen - 10%

Andruw - 5.5%

Tracker: https://t.co/EHQYbIMnWo