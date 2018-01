Hablan los fanáticos

Héctor J. Cruz

De mi cuenta de Facebook extraigo algunas opiniones de fanáticos sobre el tema de un nuevo estadio para Santo Domingo. Entre los comentarios hay uno de Santiago sobre la necesidad de construír o adecuar un parqueo moderno alrededor del estadio Cibao, y de la Arena del Cibao Oscar Gobaira, que comparen terreno.

EDWIN SILVERIO: “Pero, por qué no lo hacen gente de Licey y Escogido, un grupo que se hace millonario a costilla de la liga?.¿Hay cosas mas importante que ese estadio?

CARLOS JOSÉ MINERVINO SENCIÓN: “Todos sabemos cuál es el único Presidente que construirá un nuevo estadio”

EDGAR DE LA CRUZ: “yo considero que a nuestra ciudad de Santo Domingo, para ser una verdadera capital, le consruyan un estadio de beisbol acorde con los nuevos tiempos. Somos beisbol por donde quiera que nos quieran ver”.

MANUEL MEDINA RODRÍGUEZ: “Como Santiaguero me toca hablar de mi ciudad. Tenemos un buen parque, pero no así un área de estacionamiento moderna, la cual debe de ser construida, tenemos el terreno en su alrededor,. A la misma vez que hacemos gastos en la capital debemos hacerlo en Santiago, púes producimos el dinero para eso.”

LO NUEVO: ¿Qué ha sucedido en el estadio Quisqueya y en los alrededores del Gobierno sobre el tema de un nuevo parque? ¿Qué tipo de motivaciones tienen las actuales autoridades, que han estado presentes y figureando mucho con motivo del fuego del Palco de Prensa?. Al respecto, comento los siguientes puntos: .-Me dicen fuentes de crédito que el Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo puede meterse en el carril de investigar profundamente la posibilidad de hacer un nuevo parque. Y dizque estudiaría las distintas opciones que tiene “el mercado” en un plazo breve. (No se olvide, agrego yo, que hay elecciones presidenciales en 3 años).

.- A la Lidom le han dicho ya que las autoridades del Intrant están en disposición de abandonar sus instalaciones de la parte Este del estadio, con fines de dejar el espacio libre para ampliación del parqueo. La Ing. Claudia de los Santos ha hablado sobre el tema y en un futuro cercano buscarían un mejor sitio para mudarse.

.-Distintos ingenieros aprovechan el escenario para presentar sus propuestas, y otros lo harían en los próximos días.

.-Los trabajos del Palco de Prensa con miras al 2018-19 no se pueden dilatar, asi que la decisión en tal sentido se tomaría en fecha cercana. De hecho, los planos están disponibles pues esa instalación fue hecha hace par de años por la firma Cobausa del ing. Garibaldi Bautista, especialista en construcciones deportivas.

.- La Lidom estudiaba ayer corregir de inmediato cualquier problema con el alojamiento de la prensa.

Primero, buscaría con Claro y Presidente una fórmula funcional para el manejo de los periodistas. Que en lugar de llamar a inscribirse todos los días (método incorrecto y poco práctico), que las Credenciales A ocupen los 20 asientos de Claro, y el resto de otras categorías el Palco Presidente (30). Y que se detenga el ingreso de los periodistas luego que se llenen esos 50 asientos.

.- La Lidom, además, implementará áreas especiales en las gradas para la misma prensa que no pueda ingresar a los dos palcos citados. Vitelio Mejía, su presidente, está interesado en resolver todo eso de inmediato y habla con Licey y Escogido para que dispongan cierta cantidad de asientos cuando sean home club. Esas áreas serían acordonadas.

No se olvide que es una situación de crisis, y como tal el caso debe tener la tolerancia y comprensión de la prensa..digo yo.

DE INTERÉS: Una fuente de crédito me cuenta que en las Estrellas Orientales empezaron a remover la mata, y la primera víctima fue el técnico Raúl González, miembro del equipo de operaciones. Me dicen que el equipo va en otra dirección y que Raúl no estará en ese proyecto para el próximo campeonato.... Los verdes estaban en primer lugar , pero en diciembre tuvieron marca de 3-13, perdieron 9 de los últimos 10 y los últimos 7..Un desastre...Fracasó la diligencia de Ketel Marte para continuar jugando con los Gigantes del Cibao...Su equipo, Arizona, le dijo que no, que se mantenga en descanso con miras a los entrenamientos... Las Águilas están agitando mucho la promoción de venta de tickets, y lo hacen tanto en Santiago como en la capital a través de wepa tickets..Esa compañía tiene oficinas de venta en los supermercados Nacional de todos el país, o en las plazas de la liga... Christian Bethancourt es un catcher de las Águilas que resulta un caso interesante. Es panameño, , 6 pies 2 pulgadas, y es receptor y pitcher profesional.. En 2017 jugó brevemente en liga mayor con San Diego, y en triple A también hizo las veces de lanzador. Trabajó 41 innings, 50 hits permitidos, efectividad de 8.21 y 3-2 en ganados y perdidos... Se parece en algo al japonés Shohei Ohtani, quien es jardinero y pitcher y hará su ingreso en Grandes Ligas con los Angelinos de Los Angeles...Pedro Florimón, infielder, firmó con los Filis de Filadelfia un pacto de liga menor e invitación a los entrenamientos...En 2017 Florimón jugó triple A de los Filis y brevemente en el equipo mayor. Tiene 31 años de edad... Los domingos 7 y 14 de este mes juegan Águilas y Licey en el Quisqueya, dos fechas para explotar el parque..Busque sus boletas con tiempo..