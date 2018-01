¿El nuevo estadio?

Héctor J. Cruz

Oh, ahora resulta que ha retornado el tema de la necesidad de que el Estado construya un nuevo estadio de beisbol. Nadie quiere el pobre parque Quisqueya Juan Marichal -ni siquiera yo- porque es un sitio antiguo, feo, no moderno,, que tan solo oferta un buen terreno de juego. Las voces ahora se escuchan por diversos ángulos, y hasta los políticos meten narices para no quedarse fuera de un poco de figureo. La vez anterior fue a raiz del clásico mundial 2017, y antes de eso el clásico del 2013, y posiblemente retornemos con el tema en 2021, fecha del próximo clásico.

De todo esto, lo único cierto es que posiblemente pase mucho tiempo antes de que algun gobernante se decida a destinar unos millones en dólares , en prestamo internacional, y que el congreso lo apruebe para que se proceda a dicha construcción. Eso no será fácil porque dicen los que hacen ruido que el país siempre tiene otras prioridades que requieren mejores inversiones, en lugar de un estadio para que se juegue pelota dos meses y pico. ¿Tienen razón? Claro que no, porque el deporte es prioridad de los pueblos y todos los países invierten muchos recursos en construcciones.

Lo que sí urge ahora es que Obras Públicas determine qué hará con el Palco de Prensa , destrozado en su totalidad por un incendio hace una semana. Porque si esperan el final del presente torneo para buscar opciones pudiera suceder que luego no haya tiempo.

Eso debe saberlo Vitelio Mejía, pues la Lidom es la principal responsable de empujar en tal sentido. El gtobierno pone los cheles, pero si el interesado no se manifiesta y exige eso no se hace. Y que conste, ese trabajo no se realiza en dos meses. Digamos que al menos 6 meses, y por eso hay que empezar a tiempo.

GUIA DE PRENSA: Recibo un libro de prensa de los Tigres del Licey, llamado “Guía de Medios”, que viene siendo la tradicional “Media Guide” de los equipos de Grandes Ligas. Licey lo hace todos los años, en un libro super amplio con un rico contenido, por lo cual hay que felicitar al club azul.

¿ Por qué felicitarlo? Porque es el único club que lo viene haciendo, o al menos lo divulga hacia la prensa. Si alguien más -entre los clubes de la pelota nuestra-lo hace, se queda solo a nivel de oficina pues no lo remite a los medios de prensa.

En estos tiempos en que las instituciones descuidan sus documentos impresos, Licey saca músculos y lo hace muy bien. No todo está en las redes, mucho menos en el beisbol dominicano pues las limitaciones de páginas web están a la vista de todos. Falta mucho terreno por recorrer, y los equipos lo saben. La familia liceísta debe sentirse orgullosa de esta iniciativa, y felicito a su presidente Jaime Alsina y al colega Alex Gómez, director de la publicación, y a todos aquellos que intervienen en este proyecto. Un gran logro.

DE BOLETAS: El amigo Miguel Adames pregunta cuál es el movimiento de boletas para los juegos próximos y el nuevo calendario con motivo del incendio del palco de prensa. Pregunté en Lidom cómo se han movido los tickets de los juegos y la respuesta fue la siguiente: .-El juego no. 1 del 26 de diciembre de Aguilas-Escogido (suspendido por lluvia) fue movido para el 4 de enero a las 2.PM, es decir este jueves. .-El juego No. 2 del 27 de diciembre entre Gigantes y Escogido (suspendido por el incendio) fue movido para el 17 de enero a las 7.30 PM. .- El juego No. 3. del 28/12 /17 entre Aguilas y Licey va el 18 de enero 7.30 PM: .-El juego No. 4 entre Aguilas y Escogido del 29/12/17) movido al 6 de enero, 7.30 PM. .-El juego No. 5 del 30/12/17 entre Gigantes y Licey movido al 6 de enero a las 2 P:M. Quienes tengan boletas de abonados chequeen esos números y marquen sus fechas.

DE INTERES: Se llenó el Quisqueya anoche, para que el Gobierno tome nota..”La gente está en pelota”... El Ministro de Obras Públicas fue invitado al lance de la primera bola en agradecimiento de la rapidez y eficacia de los trabajos.Vitelio Mejía fue su anfitrión y luego de sentaron en las gradas a ver el partido... Quejas y líos tremendos se armaron ayer entre periodistas por dos listas que se hicieron, con nombres y todo, para tener acceso a los dos palcos improvisados (gracias al fuego).. Como dice el colega Carlos Nina en esas listas hay demasiado gente que no es periodista ni ejerce periodismo en el torneo, pero van al parque a recrearse. Lo ideal hubiera sido que dejen eso sin “listas”, y que se siente el primero que llegue. Todo eso es producto del fatídico incendio, que también provoca daños colaterales.,.Desde luego la Lidom y la prensa deben agradecer a Claro y Presidente el haber cedidos estos espacios....Ayer emití mi voto para el Salón de la Fama de la Serie del Caribe, y elegí solo un nombre, el jardinero Darryl Brinkley..Este señor jugó 5 Series con equipos mexicanos, en 118 turnos tuvo promedio de .331, 2 jonrones, 23 remolcadas.. Los demás candidatos son Maximino León, Cornelio García, Jaime Orozco y Sergio Robles, pero ninguno me gustaron... Será exaltados con motivo del clásico 2018 en Guadalajara, México... Esta noche Licey vs. Escogido (home club), y los Gigantes van para Santiago..