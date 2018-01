¡Por ahí vienen los reyes!

Felix Olivo

Hola Fiebruses. He peguntando a diversos sectores nacionales de la industria del golf qué les gustaría les dejen los Reyes Magos , y cada uno tiene sus preferencias sobre qué les gustaría encontrar bajo sus camas el próximo día 6. Trataré de resumir con cinco deseos de cada uno. Aquí les va: Administradores de campos y sector hotelero: * Que bajen los impuestos de los fertilizantes y repuestos para los carritos, que se alejen los ciclones y que vengan muchos turistas. * Que el gobierno no cobre el ITBIS a los green fees. * Que las líneas bajen los costos de los pasajes aéreos. * Que el MITUR continúe promocionando el país en playas extranjeras, pero dando mas cobertura el turismo de golf. * Que crezca el turismo latinoamericano de golf. Ligas de Golf: * Que los campos de golf les pongan mejores precios para sus eventos. * Que crezca sus membresías. * Que sus socios sean mas pulcros y serios con respecto a sus scores. * Que sus campeonatos sigan siendo competitivos. * Ganar el Interligas. Asociaciones: * Que sus respectivas ligas sigan haciendo eventos durante todo el año. * Conseguir tener su propio local. * Tener un sistema unificado de hándicap. * Ganar el Torneo Interasociaciones. * Que haya mas unidad y comunicación entre los directivos de cada asociación. Empresas: * Que no se complique tanto el calendario a mediados de año. * Que los campos entiendan que hay un costo en la publicidad que reciben como promoción del torneo, y lo pasen a los precios de green fee. * Quieren también una temporada ciclónica suave, para evitar la reubicación de fechas. * Que los jugadores se quejen menos de los costos de los eventos. * Una mejor cobertura de medios no especializados. Jugadores: * Que les baje el hándicap. * Tener la oportunidad de viajar y conocer mas campos de golf. * Que no siga entrando “chusma” al golf. * Que se vayan los jugadores problemáticos y tramposos. * De nuevo, que se alejen lo ciclones y tormentas. Medios especializados y en general. * Que mejore la redacción de las notas de prensa. * Que los Reyes le dejen buenas cámaras y mejor conceptualización a mucha gente que tira fotos horribles. * Que lleguen notas de prensa orientadas al deporte y no a una figura en especifico. * Que algunos campos los dejen accesar con libertad para facilitar el trabajo de los corresponsales. * Que se haga un periodismo responsable, sin temor a represalias ni cortapisas. Y usted, que quiere en 2018? Mantengan la bola en el fairway!