Ohtani lidera a novatos a seguir en campaña 2018

Andrew Mearns

El 2017 fue un año increíble para el béisbol, gracias a algunos de los jóvenes de más talento. Hay que pensar en los novatos que causaron un gran impacto en el 2017 - - Aaron Judge, Cody Bellinger, Rhys Hoskins - y ellos son sólo algunos nombres.

Ahora bien, cuando sea la medianoche del domingo, será un año nuevo y justo como aquellos programas sobre la ocasión, estaremos emocionados de ver cómo la próxima generación de peloteros dejará huella en el diamante.

A continuación, cinco debuts en particular que deben de dar de qué hablar.

Shohei Ohtani. No había forma de que esta lista empezara con otro jugador. Hace décadas que el béisbol no cuenta con un jugador que tanto batee como lance a nivel de Grandes Ligas. Los Angelinos no son los únicos que ya quieren ver qué hará el japonés en el escenario de las Mayores.

Ohtani sabe lanzar. Ohtani sabe batear. Ohtani sabe tirar. En Japón, lo hizo todo con Nippon Ham Fighters. Increíblemente, aún tiene apenas 23 años de edad. Lo mejor podría estar por venir.

Ronald Acuña. Este muchacho representa mucho más que simplemente la mitad de una foto para el recuerdo.

Acuna apenas cumplió los 20 años de edad el 18 de diciembre y ya está tocando las puertas de Grandes Liags con los Bravos. Se supone que el béisbol se vuelve más difícil mientras uno sube de nivel en liga menor, pero el venezolano ha desafiado esa teoría -- su OPS subió de .814 con Clase-A Florida Fire Frogs a .895 en Doble-A Mississippi y a .940 en Triple- A Gwinnett. En total, Acuña bateó .325/.374/.522 en 139 juegos con 21 jonrones - todos como adolescente.

Gleyber Torres. Pasando de un JMV venezolano de la Liga Otoñal a otro, Torres ganó dicho premio en el 2016 tras registrar OPS de 1.158 aquel otoño. Llegó al 2017 como el prospecto número 3 de MLBPipeline.com sólo necesitó de 32 juegos en Doble-A Trenton para ganarse un ascenso a Triple-A. Scranton.

Brent Honeywell. Como uno de los mejores prospectos del pitcheo, Honeywell parece estar decidido a poner de moda un pitcheo del pasado -- el “tirabuzón”. que lo ayudó a ponchar a 172 bateadores en 136.2 innings en liga menor, mayormente ccn Triple-A Durham. Veremos cómo lo afrontarán en las Grandes Ligas.