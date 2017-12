Djokovic se retira de torneo al sufrir dolor en codo derecho

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

AP

Los planes de Novak Djokovic de regreso a las canchas sufrieron un revés el viernes cuando la reaparición del dolor en el codo derecho le obligó a retirarse de un torneo de exhibición en Emiratos Árabes Unidos.

Djokovic no juega un torneo competitivo desde que la lesión del codo le obligó a retirarse durante cuartos de final en Wimbledon. El viernes debía enfrentar al español Roberto Bautista Agut en semifinales, su primer partido en casi cinco meses.

“Me siento terriblemente decepcionado de tener que retirarme”, dijo Djokovic en un comunicado en su sitio web.

“Desgraciadamente, en los últimos días empecé a sentir dolor en el codo y después de varios análisis mi equipo médico me aconsejó que no me arriesgue, que me retire del torneo y reanude inmediatamente las terapias.

“Esto podría afectar el inicio de la temporada y el plan de torneos, pero se tomará la decisión en los próximos días”.

Djokovic está registrado para el Abierto de Catar en Doha, donde defiende su doble título. Este torneo, que comienza el lunes, le sirve de preparación para el Abierto de Australia, que comienza en poco más de dos semanas.