La tragedia

Uno de los aspectos que más ha resaltado la prensa deportiva de Santo Domingo es la bella historia que conserva al 7mo. Cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, hoy víctima de un incendio. Son 62 años , desde su inauguración el 23 de octubre de 1955, con un desfile interminable de los mejores cronistas que ha tenido el país en prensa escrita, radio, televisión, y otros tipos de medios.

Son muchos los que recuerdan con emoción la primera vez que subieron al 7mo. Cielo, porque siempre para la crónica joven fue un privilegio subir hasta allí y encontrarse con los mejores cronistas del país. Yo particularmente tengo los mios desde mediados de los años 70.

El 7mo. Cielo tenia dos ambientes: 1ro. las cabinas de transmisión de radio y tv para llevar las incidencias de los juegos al país. Ahí nunca hubo problemas, todo fue en serio. Pero, en el salón general

se congregaban los cronistas que no tenian transmisión y la chercha allí era larga y tendida.

Era una chercha de dar cuerdas (porque los periodistas también son fanáticos y tienen sus equipos), de hacer amistades y también de enemistarse, y andan por ahí las historias de cronistas que agredieron a otros o que intentaron hacerlo, hasta con pistolas en mano. Allí ha habido de todo, y en un momento de su historia fue bien llamado “El Gallinero”.

Pero, muchos prefieren quedarse con los recuerdos de las glorias de la narración y los comentarios de la pelota nuestra: Billy Berroa, Felix Acosta Núñez, Cuchito Alvarez, Tomás Troncoso, Max Alvarez, Max Reynoso, entre otros muchos de la primera generación. Y fue allí también donde descollaron las carreras de gente tan valiosa como Mickey Mena, Bienvenido Rojas,Roosevelt Comarazamy y los protagonistas de la presente generación.

LO QUE VIENE: Ahora el Gobierno, es decir Obras Públicas y Deportes, tienen la opción y el tiempo para estudiar qué se hará con el Palco de Prensa. Las opciones no son tantas, y se proyectarían para el siguiente campeonato, 2018-19.

Esa área puede ser revalidada con nuevo diseño y permitir que siga siendo el sitio de trabajo de periodistas y de las transmisiones. Una opción interesante es mi teoría de que esas cabinas deben ser ubicadas en el piso bajo, en los palcos que hoy pertenecen a empresas privadas, y en eso no veo muchos inconvenientes. Tan solo es cuestión de decisión.

Mientras tanto, las auoridades se dedican a retirar escombros y corregir defectos en el terreno (los camiones de los bomberos hicieron daño), recolocar vidrios rotos en la parte frontal del parque , y ver si pueden arreglar los “cerebros” de los dos asecensores pues fueron quemados por el siniestro.

Lo relevante es que ya hay nuevo calendario, y hay señalados dos días para doble juego (de 4 equipos) en el estadio Quisqueya. El jueves 4 jugarán Aguilas-Escogido a las 2 de la tarde, a las 7:30 Gigantes y Licey...El segundo doble choque será el sábado 6 de enero , a las 2 PM Gigantes- Licey, y a las 7.30 Aguilas y Escogido.- Imagino que para cada juego habrá boletas individuales. ¿Cierto?

El director técnico del torneo es el amigo George Torres, responsable de someter todos estos cambios.

DE INTERÉS: Licey tiene hoy su tercer juego cuando visite a los Gigantes en San Francisco de Macorís. Los azules sacan pechito con sus dos victorias sin derrotas, sorprendiendo a todos... Las Aguilas reanudan también y esta noche y mañana recibirán al Escogido , como parte del nuevo formato de calendario.. En la prensa de Santiago hay chismes pues la rueda de prensa semanal de Manny Acta se ha puesto de moda con algunos periodistas que hacen ”preguntas difíciles”..Es decir, estamos tan atrasados que cuando un hombre de la prensa hace un cuestionamiento no complaciente se le etiqueta de “difícil”.. Así están los señores Héctor Cepín y Fellito Ortiz, dizque porque van al evento a molestar a Manny.. A mi me luce que ellos están haciendo periodismo normal, como debe ser y los felicito a ambos.. Manny cumple con lo suyo: responder todo tipo de preguntas pues es un democrático ....Manuel Margot debutó anoche con el Escogido, en su primer turno pegó doble contra la pared del left, luego dio sencillo remolcador...También lo hizo Maikel Franco, así que el round robin crece en calidad...David Collado, alcalde, Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, Danilo Díaz, Ministro de Deportes, todos dieron la cara en forma rápida la noche del incendio en el parque de la capital.. Y Vitelio Mejía, presidente de Lidom, agradeció a Carlos Parez Pérez, asistente del Presidente Danilo Medina, el interés y el apoyo que le manifestaron toda la noche...¿Quieren más?..Entonces, una fotógrafa le sacó un expediente de acoso sexual a Miguel Sanó, el jonronero de Minnesota, en un hecho supuestamente ocurrido en 2015.,..Denle importancia porque eso está de moda y cualquiera puede ser víctima de “cosas viejas”...¿NO me creen?..-.Listin no circula físicamente el lunes 1ro...así que nos veremos el martes, ya en el 2018... Happy New Year a todos...