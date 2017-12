Fotógrafa acusa al dominicano Miguel Sanó de supuesto acoso sexual

El tercera base de los Mellizos de Minnesota, Miguel Sano, ha sido acusado de supuesto acoso sexual por una fotógrafa a través de Twitter.

Betsy Bissen, una fotógrafa que cubre a ese equipo, especialmente para el “Twins Daily”, acusó a Sanó de agredirla después de una sesión de autógrafos en la temporada del 2015, tras publicar un tweet este jueves a través de su cuenta: @BitzyBetsy.

"Esto no es fácil de compartir para mí, pero siento que necesito compartirlo. Esta es mi historia. #yo también", inició la publicación de la profesional del lente con una adjunta detallada declaración.

Explica en uno de los párrafos que el nativo de San Pedro de Macorís supo de la presencia de ella durante un juego en una sesión de autógrafos.

También sostiene que luego de concluir la firma de autógrafos, Sano presuntamente la agarró por la muñeca y la llevó a lo que le dijeron que sería un viaje a una tienda de Apple.

Alegadamente, ambos pasaron 30 minutos en la tienda antes de que Sanó decidiera irse hacia un automóvil que se había detenido en la puerta de un pasillo posterior. Cuando los dos se acercaban a la salida, Bissen alega que Sano la agarró por la muñeca e intentó empujarla y que se resistió, mientras también intentaba evadir varios intentos de Sano para besarla. Sanó aparentemente se rindió después de diez minutos antes de irse.

Bissen afirmó en un tuit por separado que los Mellizos no sabían nada de lo que le había sucedido.

“La mayoría de la gente que nunca iría por una chica como yo cuando puede conseguir modelos. Como un hombre de 200 libras puede golpear mi trasero a través de una puerta (que tengo la fuerza para defenderme). Déjenme asegurarle que no quiero fama o dinero. Nada de esto”, escribió en otro tuit.

Ese equipo dio su a conocer su opinión a través de su cuenta de twitter.

“Hoy, los Mellizos se hicieron conscientes de las acusaciones que involucran a Miguel Sano en una aparición fuera de lugar durante la temporada del 2015. Los Mellizos, junto con Major League Baseball, toman estas acusaciones muy en serio. Hasta que no se obtenga más información, los Mellizos no tendrá más comentarios”, colgó en ese club en esa plataforma social.

This is not easy for me to share, but I feel I need to share it. This is my story. #metoo pic.twitter.com/PM6g6YuABf