Fuego en el Quisqueya

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Creo que hace 3 años que un fuego destruyó una gran área del palco de prensa del estadio Cibao y en la oportunidad se atribuyó el hecho a un “corto circuíto”. Es decir, un problema eléctrico de esos que nadie ve ni controla y que puede surgir de cualquier aparato o conexión de alambres, explosión de transformadores o problemas en los brakes.. Esta vez le toca el turno a la misma área del parque Quisqueya pues el famoso 7mo. cielo cogió fuego ayer, cerca de las 6.30 de la tarde, cuando Gigantes y Escogido se preparaban para el partido de una hora después. El siniestro fue muy fuerte y duró más de 2 horas, y el partido hubo que suspenderlo.

Surgió la disculpa de las pobres condiciones en que laboran los bomberos de Santo Domingo.

Que no pudieron subir hasta el área afectada porque las gruas y escaleras no alcanzan tan alto.

Que el agua que enviaban por las mangueras no tenia suficiente fuerza para llegar hasta allí, y así por el estilo.

También se quejaron los bomberos de que enfrentaron dificultades en penetrar a la parte central del estadio porque hay demasiados barreras y verjas, de metal y de cemento. Y eso es cierto,, porque allí abundan por montones y es muy difícil movilizarse.

CAMBIOS: Siempre he comentado a las autoridades que dentro de las remodelaciones del Quisqueya Juan Marichal debe incluírse bajar las cabinas de transmisión a un sitio detrás del público (en las gradas), donde se ubican ahora decenas de palcos privados que son vendidos a las empresas , pero que soportan una reducción . Las cabinas de radio y TV deben ser colocadas allí , y no en una zona tan lejana pues el dominio del juego desde el llamado “7mo. cielo” siempre ha sido limitado. Los propios narradores y comentaristas nunca han querido aceptarlo ni reconocerlo. Nadie, tampoco, ha movido un dedo para modificar eso. (lo de 7mo. cielo es porque se calcula que a esa altura hay 7 piesos de un edificio normal).

Ahora tendrán que improvisar esas cabinas, pero eso no será tan difícil. Tan solo tendrán que identificar las áreas y proceder, especialmente entre el Ministerio de Obras Publicas y el Ministerio de Deportes, que son los que tienen el poder económico y la disposición estatal. También llevará su tiempo la instalación de todo el engranaje eléctrico pues eso no es tan simple.

Ojalá, digo yo, que conviertan ese 7mo. cielo en palcos especiales o en un museo de la prensa y que jamás se vuelva a transmitir desde allí. Sería una medida excelente.

Los juegos del Escogido en la capital, de otro lado, están en mala racha. El primer día no jugaron vs. Aguilas por asuntos de lluvia. Anoche por un tremendo fuego.

¿Qué sigue ahora? Al cierre de esta columna, se anunció que será hoy cuando se haga la evaluación de lugar y se tomarán las medidas correspondientes. Luce que una de las medidas más prácticas es que Licey y Aguilas jueguen esta noche de nuevo en Santiago, y que se haga el ajuste de lugar en el calendario. Y que si es necesario extender esto por varios días hacerlo sin muchas contemplaciones.

Algunos citan los estadios de San Pedro y La Romana como opciones, pero tal vez no sea tan necesario.El Quisqueya estaría disponible a breve plazo.

CORRECIÓN: En relación comentario que hice ayer sobre el draft de nativos e importados, en el cual cité a Manny Acta como uno de los que ve positivamente el asunto, el gerente general de las Aguilas me pasa la siguiente nota: “Creo que te confundiste al usar mi nombre con el draft y de mala manera. Nunca lo he soportado y lo he criticado públicamentge en múltiples ocasiones, incluso en La Semana Deportiva”. Así que me disculpo con Manny, y probablemente su posición favorable haya ocurrido con el draft de novatos, que es otra cosa. Seguimos palante.

DE INTERÉS: Los azules del Licey anuncian que entregarán los anillos de campeones el 7 de enero, en partido vs. las Aguilas en la capital. Eso está bien porque muchos jugadores y miembros del equipo estaban reclamando... Maikel Franco debutaría anoche con los Gigantes, pero eso se mueve para hoy cuando el equipo reciba al Escogido, en el Julián Javier.. Los Gigantes tienen mucho talento fuera pues no se olvide a Nelson Cruz y Marcell Ozuna , por no citar a Albert Pujols, quien también es del equipo, pero nunca ha tirado una aquí. ¿Kendrys Morales? El cubano también es de los Gigantes y juega como nativo...El Ministro Danilo Díaz tiene un almuerzo de Navidad este mediodía en el restaurant Dolcerie..Será un compartir en grande...Dice un reportaje que el 50% de los dominicanos no ha comprado el marbete de su vehículo cuando solo faltan 13 días para la fecha límite. ¿Le extraña? No ombe, es lo mismo de siempre. Todo lo dejan para “luego”..