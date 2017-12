¡Se fue 2017!

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Llegamos al cierre de un año accidentado y matizado por numerosas controversias, algunas de ellas tan penosas que matizaron el mundo del golf, aunque también hubo noticias halagu¨eñas. El asunto es que las malas son las que primero aparecen en los principales medios especializados, pero veamos primero las buenas.

El año arrancó con un Dustin Johnson iniciando a todo vapor con tres victorias antes del Masters, aunque luego sufriera una caída en la casa en la que se quedaba durante el torneo que lo sacó de acción por varios días. Todos celebramos las cinco victorias de Justin Thomas, incluyendo un major y el campeonato de la FedEx Cup (con sus respectivos millone$$$).

El triunfo de Sergio en el Masters, con el cual “se quitó el mono de arriba” de ser uno de los mejores jugadores del negocio sin un major.

Hablando de majors y de los “young guns”, cómo obviar la increíble actuación de Jordan Spieth para capturar The Open Championship con un juego brillante….tan increíble como que Matt Kuchar quedó segundo habiendo jugado los últimos 5 hoyos dos bajo par…y es que Fiebruses, “cuando tá pa ti, tá pa ti”. El gran progreso que tuvo Lexi Thompson, consolidándose como una de las mejores del LPGA Tour y un obstáculo a considerar en 2018. En el Tour femenino también resalta la gran actuación de Ariya Jutanugarn, quien poco a poco fue escalando posiciones hasta llegar a adueñarse del puesto de No. 1 del mundo a mediados de año, pero el embate de la china Shashang Feng fue demasiado, incluso para ella y la princesa Lydia Ko, quien con cambio de caddie, coach, agente y equipos, deberá hacer una reingeniería para regresar por sus fueros en 2018. El espacio no me deja poner mas, pero no puedo obviar el anuncio del cambio de reglas a partir de 2019 y los cambios sometidos a partir del 1 de enero próximo. Todo eso beneficia el deporte. Cerramos con el gran papel de Tiger en el Hero World Challenge este mismo mes, y quien tiene al mundo en vilo esperando qué va a pasar en los próximos meses.

Negativos? Sin lugar a dudas dominó el apresamiento de Tiger por DUI y su posterior revelación de que se había convertido en adicto a los calmantes contra el dolor.

Las infaustas penalidades por reglas absurdas y las tantas veces que Donald Trump “saca la cabeza” y mete las narices en el golf. Se nos quedan muchas en el tintero, pero mejor las obviamos…al final, quien quiere hablar de cosas negativas?

LES DESEO UN PRÓSPERO Y BUEN 2017, PONIENDO LA BOLA EN EL MEDIO!