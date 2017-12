2017: año de sube y baja en el golf

Félix Olivo

Santo Domingo

El año que casi finaliza fue un torbellino de noticias, todas cubiertas por las principales revistas y websites deportivos del mundo. Aquí les traigo algunas de las que mas se destacaron en estos 12 meses.

First Golfer: La relación de Donald Trump con el golf no pudo haber sido mas compleja en su primer año de mandato. El hombre se siente a gusto en una cancha de golf, pero como siempre, alguna controversia tiene que haber a su alrededor. Ya sea que se subió con un carrito en un green en su campo en Bedmister, como sus líos en Escocia con los vecinos de Turnberry, o aparecerse el ultimo día de la Presidents Cup a entregar el trofeo, o jugar junto a estrellas y celebridades, lo cierto es que The Donald siempre es “headline”.

La penalización de Lexi. La Thompson fue el centro de atención cuando fue penalizada con cuatro golpes, dos por la infracción de reposicionar mal la bola y dos por firmar la tarjeta con un score equivocado.

Esos cuatro golpes la llevaron a un playoff que perdió ante So Yeon Ryu. Se dice que ese episodio fue el que trajo como consecuencia las nuevas reglas que impiden que un televidente pueda ser juez desde su casa.

La LPGA cambia código de vestimenta.

A mediado de año, las jugadoras recibieron un mail que detallaba un estricto y drástico cambio de código de vestimenta tanto fuera como dentro de la cancha, en un movimiento que fue criticado por la mayoría de las golfistas que sintieron que la decisión era un paso atrás, contrario a lo usual del Tour, que es siempre ir a la vanguardia.

“No podría vivir así”, Rory McIlroy sobre Tiger Woods: Esa frase, dicha por el norirlandés acerca de la atención que genera Tiger con la prensa y lo apretado de su agenda, fue la protagonista de esa semana y la mas comentada por la mayoría de los medios internacionales. Otra noticia que sacudió las redes fue cuando Rory se casó con Erica Stoll, en lo que se considera “la boda del año”.

El triunfo de Jordan Spieth en el British Open: Sin lugar a dudas uno de los mas dramáticos triunfos del año, demostrando nervios de acero y un estoicismo digno de admirar, especialmente después del hoyo 14. Spieth nos hizo temblar a todos con su “performance” ante Matt Kuchar en Royal Birkdale.

El arresto de Tiger Woods.

Usualmente lo que llenaba a Tiger era el golf (y bueno…..las mujeres), pero tras su operación en abril, el hombre sorprendió al mundo cuando fue encontrado dormido en su automóvil y arrestado en Memorial Day. Luego de las pruebas se comprobó que Woods era una farmacia ambulante. Después vino el juicio, el tratamiento, su admisión a la adicción a los medicamentos contra el dolor y la vergu¨enza familiar. Una montaña rusa! Lo sentimos, pero no esta a la venta. Así vienen diciéndole por años los esposos Herman y Elizabeth Bamberger al Augusta National, ante la insistencia del club por comprarles su casa adyacente al campo, en un intento por seguir adquiriendo los terrenos vecinos al famoso club, pero la pareja dice que esperen que ellos mueran a ver si sus hijos se la venden. En este caso, papeleta no mató a menudo! Sergio García vence a Justin Rose en playoff y gana el Masters: El castellonense gana su primer grande en el primer hoyo de playoff ante el inglés, convirtiéndose en el tercer español en lograrlo (Severiano Ballestero y José María Olazábal). Ah, también fue noticia la boda de Sergio con Angela Akins y la espera de su primogénito.

El barraje ofensivo de Justin Thomas. Este hombre no creyó en nadie y mostró garras durante todo el año con cinco victorias, entre ellas un major y la Fedex Cup, siendo la sensación de 2017 y el jugador a considerar cada vez que salía a juego.

El uso de las redes sociales.

Nadie puede negar la importancia de las redes, y los golfistas lo saben.

Destacan “los panas” Justin Thomas, Jordan Spieth, Rickie Fowler y Smylie Kaufman, junto a sus novias (unas modelitos), quienes comparten con el mundo sus vacaciones y viajes. Paige Spiranac, Michelle Wie, Gary Player, Tiger Woods, Natalie Gulbis, Sergio García y claro, el que mas “tuitea”, Donald Trump, también son trending topic con mucha frecuencia.

En los próximos días les traeré las principales noticias de 2017 en el país.