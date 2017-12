Tips de beisbol RD

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

-Aguilas y Escogido suspendieron su juego de anoche en la capital. La intensas lluvias caídas desde mediodía pusieron el terreno en malas condiciones y no hubo forma de arreglar eso, pese a que dejó de llover luego de las 6. Fue reprogramado para el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, fecha que estaba libre en el calendario. ¿A quién convino la suspensión? Cada equipo, internamente, sabrá sus motivos. Pero, de repente digamos que Águilas y Licey ahora se miden dos partidos seguidos, hoy en Santiago, mañana en la capital. Licey, entonces deberá enfrentar al zurdo Roenis Elías, que lanza hoy y este jueves al boricua Jorge López.

- Las Águilas tienen mucho material para enfrentar las ausencias y partidas de jugadores. Chequeen la alineación que presentaban anoche ante los rojos, y por la parte ofensiva no hay problemas. Licey empezó su round robin dando malas noticias pues Junior Noboa, su gerente, dijo ayer tarde que Sergio Alcántara y Jorge Bonifacio no jugarán más a partir de este sábado 30. ¿Qué pasó ahí, decisiones personales o de sus organizaciones? Alcántara ahora pertenece a Detroit, Bonifacio sigue con Kansas City.

- El colega amigo Tony Piña en su cuenta de twitter ofrece los siguientes datos, de mucho interés: En Lidom este torneo, serie regular, los Toros fueron líderes en errores con 67, Licey 66, Escogido 63, Águilas 59, Gigantes 57, Estrellas 52. López, el pitcher de las Águilas, tuvo 13 aperturas, y eso no sucedía desde 1998-99 cuando lo hizo Fernando Hernández, precisamente de las Águilas.

- Los Gigantes del Cibao tienen múltiples canales para sus transmisiones de TV: a veces CDN SportsMax, en Claro 1094, en Tricom 62 y 462 (HD), Wind 49 y 56. También en los sistemas de Telenord y Telecable Central, en la zona del Cibao.

LAS VARIANTES: Siguen produciéndose noticias negativas sobre jugadores que salen de acción por motivos conocidos y particulares. Novatos o veteranos medios que son detenidos por sus equipos de MLB, o simplemente los clubes asiáticos (Corea, Japón), que firman agentes libres y no les permiten seguir actuando en el país. Los fanáticos piden que la Lidom, la Federación y la Confederación del Caribe intervengan en el asunto, pero el tema no es fácil. Los peloteros dominicanos tienen otros dueños, no exactamente los de aquí, y obedecen sus órdenes porque es allí (en USA y en Asia), donde se ganan el buen dinero.

Mientras tanto, los equipos locales van forzados. Inclusive, aunque la estructura del draft para los clubes eliminados es una acción anti-deportiva y algo mostrenca, a fin de cuentas ha sido aceptada y asimilada por las partes bajo el entendido de que “de cualquier ramita hay que agarrarse”. Si no hay peloteros americanos o dominicanos de calidad, toman lo que pueden, y por eso se inventaron este draft que funciona en el Caribe.

Manny Acta, el gerente de las Águilas, es uno de los que defiende este draft, y muchos lo califican bien partiendo de la premisa de que es “un mal necesario”.

SIN EMPLEO: También Félix Fermín se inscribe en el grupo de figuras notables de la pelota dominicana que no tiene empleos este invierno. El habló a Listin y La Semana Deportiva este pasado domingo, resaltando que recibió alguna oferta de México, pero no hubo acuerdo.

Que yo recuerde, es la primera vez que Fermín no está laborando en la pelota local desde sus inicios de jugador en una fecha tan lejana como 1983-84. Han pasado 34 años de labor ininterrumpida como jugador, coach y manager. Es el dirigente con más coronas en Lidom con 5 y en Series del Caribe con 3.

Fermín ha enfrentado algunos problemitas de salud en los últimos tiempos, pero ya está bastante recuperado. Y como tiene 54 años de edad, pienso que regresará a ser manager de Lidom en un futuro cercano. ¿Quién se anima; Licey, Escogido, Gigantes?

DE INTERÉS: Ayer tarde me tomó 1 hora 50 minutos un recorrido que hago siempre en 15 minutos por la 27 de Febrero con Caonabo hasta Listin Diario, cerca de la Máximo Gómez.El tránsito de Santo Domingo colapsó hace tiempo, y el país deberá buscar técnicos extranjeros (de USA, Europa o Asia) para que decidan si esto tiene arreglo. Es un desastre... Y si usted le une a eso los feminicidios y las muertes por clerén, este paisaje está muy entretenido... Entonces, Manny Machado está en la mira de los Cubs, y no se sorprendan si logran la negociación con Baltimore. Esa gente es agresiva y tienen dinero suficiente... Los Gigantes perdieron a Ketel Marte, un jugador muy valioso.