Félix Fermín está disponible para dirigir cualquier equipo RD

William Aish

Santo Domingo

Félix Fermín acumuló casi 40 años en el béisbol, primero como jugador, luego como coach, para dar el gran paso a dirigente, convirtiéndose en el manager más ganador en el béisbol dominicano con 5 coronas, todas con las Aguilas. Sin embargo, en la actualidad el nativo de Mao es un agente libre con deseos de volver al juego que se lo ha dado todo.

La última vez que Fermín dirigió en el béisbol local fue la temporada pasada, cuando llevó a las Águilas a compilar 10 y 12, siendo relegado por Manny Acta.

“Un poco duro estar alejado de lo que a uno le gusta, pero aprovecho el tiempo para disfrutar con mi familia, dedicarle el tiempo que merecen, pese a sentir nostalgia al ver los juegos por televisión”, declaró Fermín, quien fue homenajeado en la premiación los Dominicanos Primero.

“Siento nostalgia por no estar haciendo lo que me gusta, pero esa es la vida”, agregó Fermín. “Estoy disponible para dirigir con cualquier equipo. Soy un profesional, me debo a la fanaticada, no solo a un equipo. Quiero seguir dirigiendo, deseo estar en el béisbol, extraño el calor del juego”.

Su relación con las Águilas

Las cinco coronas obtenidas en el Béisbol Dominicano y las tres de Serie del Caribe Fermín las fabricó con el equipo de las Águilas Cibaeñas, sin embargo, el nativo de Mao y el equipo amarillo no terminaron de la mejor manera. Aunque con el tiempo, las heridas al parecer se subsanaron.

“Me llevo bien con toda la directiva de las Águilas. No tengo problemas con Manny Acta, con Chilote (Winston Llenas) hablo mucho y me ha dado un gran apoyo”, acotó.

“La directiva de las Águilas me dio un apoyo tremendo cuando me operaron de la cara el año pasado. Es decir que en el momento que me quedé sin trabajo ellos me apoyaron”.

Pese a que las relaciones han mejorado, Fermín, lamentablemente no ha podido ir en la presente temporada al Estadio Cibao de la ciudad de Santiago.

“Estamos bien, pese a que no he ido en esta temporada al Estadio Cibao. Espero ir en el Round Robin y darme una vuelta”, acotó.

Fermín la valoró presente temporada como muy competitiva. “Ha sido una temporada muy positiva y competitiva a la vez. Fíjate que todo se definió restando un partido para la clasificación. Ver muchos jóvenes con tanto talento y calidad es un buen indicio”.

Asimismo, criticó el tiempo que se tardan los árbitros en las repeticiones, pero entiende que es un paso positivo para el torneo. “Hay que mejorar muchas cosas, se pierde mucho tiempo, pero sabemos que con el tiempo ayudará a nuestro béisbol, es un avance”.

Por el momento, Fermín ha recibido varias ofertas para volver a México en el verano, pero aún no tiene nada definido.