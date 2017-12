Un 2018 sin fantasía

Yoel Adames F.

yoel.adames@listindiario.com

A pesar de que iniciamos una semana se me acabó la pista, se fue el año para Primer Round, el próximo martes, turno de su periodicidad, ya será el segundo día de 2018.

Esta vez no quisiera comentar lo que ya le he planteado durante este mes de diciembre, de lo difícil que fue el año que termina, de que quedará plasmado para siempre como uno de los peores de la historia, ya que deja una muerte, un ser humano perdido por esta práctica… y es lo único que deseo repetir, este cliché: “Nada vale mas que una vida humana”. Y yo lo creo. Pero sí, aunque quisiéramos borrar la historia no podríamos, tampoco los que pagan cualquier precio para crear de la verdad una fantasía.

MIS DESEOS: Al finalizar el 2017, un año de increíbles logros personales junto a mi familia, puedo asegurar que he sufrido en carne viva la caída de boca en la polvorienta y amarga derrota de nuestra disciplina amada, el boxeo. Y para este año que se asoma, quizás con miedo después de todo lo que ha pasado, dejaré en el aire mis deseos mas apasionados para este deporte a sabiendas de que muy pocos o ninguno se harán realidad esta vez, pero falta mucho menos tiempo (aun cuando por cualquier razón yo no pudiera verlos) para que sean una realidad.

1. Que haya una verdadero reglamento del boxeo, actualizado y obligatorio, en el cual prime la conservación y el respeto de la salud y la vida humana.

2. Que estas reglamentaciones obliguen a la Comisión a equilibrar los combates por cantidad de peleas, victorias y derrotas. También por edad ocasionalmente.

3. La regla anterior también debe de aplicarse para las peleas internacionales en las que intervengan dominicanos, para así evitar el tráfico de los “carniceros”.

4. Que todos los actores del boxeo puedan ser depurados socialmente, para en su justa clasificación puedan ejercer sus roles correspondientes.

5. Que los puestos de “Comisionado” (de cualquier disciplina), tengan la aprobación obligatoria de un 50% del universo de entrenadores y atletas; en otro 50% de las autoridades.

6. Que el Ranking Nacional sea real y el verdadero armazón de este deporte, creando los campeones nacionales y darle un escalafón a cada rival de su categoría y dejando las reglas claras de cómo se defienden las coronas.

7. Que las peleas por cetros nacionales sean a 10 asaltos, ya que las mundiales son a 12 y no es necesario llevarla a esa distancia. Hay existen cetros internacionales que se discuten a 9 asaltos… Las peleas nacionales eran a 12 asaltos cuando las mundiales eran a 15 asaltos, en el siglo pasado, solo aquí sigue igual.

8. Que los exámenes médicos de todos los deportes de combates, tanto profesionales como olímpicos tengan una fecha anual en que se profundicen con scanner craneal y pruebas de doping, VIH y Hepatitis B.

9. Que cada contendor extranjero que peleé en el país esté obligado someterse a dichos exámenes.

10. Que todos los peleadores dominicanos que viajen al extranjero puedan mostrar su pasaporte biológico, el cual detalla su estado de salud total y sus marcas en el ring.

11. Que los Comisionados, promotores, entrenadores y todo el personal técnico también sean sometidos a estas últimas tres pruebas.

12. Que los récords amañados que se han hecho en el país, miles de peleas en los últimos 10 años, sean anulados… 13. Que los competidores dominicanos tengan un tope mínimo para subir al ring y un tarifario oficial de la Comisiones para dependiendo del grado de complejidad del compromiso le sea pagado su esfuerzo.

14. Que el Estado provea a los competidores profesionales de un seguro médico y de vida para protegerlos de cualquier accidente o fatalidad mientras estén en accionando deportivamente.

15. Que las licencias de atleta, promotor, manejador, entrenador y oficiales sean sometidas al Departamento Técnico de MIDEREC para ser depuradas.

16. Que cualquier violación de estos documentos oficiales, incluyendo los récords abultados o retroalimentados en algún momento, que conlleve sanciones drásticas y sometimiento a la justicia.

LATERALES: Estos días son excelentes para compartir con verdaderos amigos… Reúnase con los suyos, llámelo, búsquelos en Facebook, Twitter o Integram… Busque su gente, sus amigos del Colegio, del Bachillerato, de su barrio natal… También es tiempo especial para la unidad, para estar en paz, si tiene que pedir perdón hágalo porque es una acción valiente, de gente integra; el cobarde y el traidor no pide perdón, difícilmente da su brazo a torcer, incluso es capaz de pedir la horca antes de hacerlo… Claro, yo que estoy impuesto a ver todos estos dramas sociales aprovecho para ser valiente y pedir excusas, perdón a todos los que de alguna forma he ofendido, incluyendo dentro de mi casa… De igualmente, perdono a aquellos que al aprovechado la ceguera de mi espalda para apuñalarme… Hoy es un gran día para todos, es el primer día de Jesús.