A ganar 10

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

Para algunos pocos, será esta noche cuando empiece la “verdadera” pelota dominicana de estos tiempos. Muchos creen que el round robin marca la real etapa de competencia, y que lo suceda en la serie regular de 50 juegos es un simple entrenamiento. No es tanto así, pero hay mucho de cierto en que esta semifinal, de 18 juegos por cada club, el enfoque y las inversiones de los clubes son mayores, la adrenalina crece por doquier y las emociones también. Uso el término “inversiones”, porque no se puede soslayar el hecho de que los clubes forman un equipo para el primer mes, pero luego tienen que armar otro para el segundo mes, que es el round robin. En esta fase, quien gane 10 juegos asiste a la final..casi casi.

Se da la circunstancia de que nuevamente se quedan fuera Toros y Estrellas, los mismos dos equipos que no clasificaron el año pasado. ¿Coicidencia o motivos valederos? . Veamos algunos tips de nuestra pelota alrededor de todo este ambiente:.-

.-Los Toros lucharon denodadamente por clasificar, pero no pudieron llegar. Ellos empezaron con 0-6 y ahí mismo definieron su futuro en el torneo.

.- Las Estrellas estaban en primer lugar a principios de diciembre, pero fue un mes fatídico para el club de San Pedro de Macorís.En 16 juegos tuvieron 3-16, 1-9 en los últimos 10 y perdieron sus últimos 7 partidos. Tan solo necesitaban ganar 3 de esos 7 para meterse en el dinero, y no pudieron hacerlo. Ahora toca a sus autoridades definir fallas y culpables, si es que los hay. No se olvide que la pelota es loca.

.- Licey y Aguilas tienen doble compromiso seguido miércoles y jueves, primero en Santiago, luego en Santo Domingo. Eso les pondrá un ambiente de muchas emociones al inicio de este round robin, y desde ya los fanáticos de aquí y de allá están persiguiendo las boletas en forma desesperada.

.- Hay salidas de jugadores e ingresos de otros. También hay líos con algunos que fueron escogidos en el draft de nativos e importados (una ventaja comercial , pero anti-deportiva, auto impuesta en el beisbol caribeño). Muchos de los escogidos deberán ser sustituidos y las noticias corren desde hace tres días.

LAS SERIES: .- ¿Cómo se ganaron entre sí los cuatro clasificados para el round robin? ¿Tiene eso alguna importancia, ahora que hay variables en casi todos los clubes? Veamos:

.- Los Gigantes dominaron al Escogido 7-3, empataron 5-5 con L icey y Aguilas.

.-El Escogido perdió 3-7 de Gigantes y Licey, lo cual es mala noticia.

.- Las Aguilas dominaron al Licey 8-2 y empataron con los otros dos.

.- Licey aspira dos cosas simples: mantener el dominio sobre el Escogido y revertir esa problemática contra las Aguilas. ¿Podrán hacerlo?

.-La Lidom debe hilar fino para que jugadores y managers respeten a los árbitros nativos. Ellos están en este ejercicio por segundo año seguido (cero norteamericanos) pero ahora se presenta un problema muy serio. Mucho irrespeto, mucho más discusiones irrelevantes.

.- La Lidom también tendrá que buscar fórmula para que esos mismos árbitros nativos agilicen el juego pues ahora se ha vuelto normal que duren 4 horas y pico y a veces 5, en 9 innings, un desastre. ¿Qué hacer?

.- Los cuatro managers empezaron el torneo y siguen “vivos”, algo bien extraño en Lidom los últimos tiemposL: Pedro López, Lino Rivera, Luis Rojas y Luis Urueta.

DE INTERÉS: Franchi Cordero, el jardinero del Escogido, impacta en la liga con sus premios de Novato del Año y MVP.. Franch pertenece a los Padres de San Diego, con quienes ya debutó el pasado verano..El llegó a los Leones procedentes de las Aguilas (junto al pitcher Juan Salazar), en el negocio que llevó al infielder Wilmer Difó a Santiago... Difó no jugará el round robin, y en las redes circula el chisme de que tanto él como el receptor Pedro Severino no actuarán por diferencias económicas. Pero es solo chisme...Inscriba a Omar Minaya de retorno a Nueva York como asistente del gerente general Sandy Alderson.. pero el asunto no se queda ahí..El 28 de octubre del 2010 Minaya fue licenciado por los Mets como gerente, y su lugar fue ocupado por el propio Alderson..Ahora, Minaya vuelve al equipo como segundo del mismo hombre que lo sustituyó. Ya lo dice el refrán: “el mundo da muchas vueltas”... Y no se olvide que en los últimos años Alderson ha tenido problemas de salud luchando contra un cáncer, al cual aparentemente venció.. Minaya podría volver a ser gerente en corto tiempo...Las Aguilas perdieron 5 de sus últimos 6 partidos, y en Santiago hay preocupación con eso. El equipo necesita mayor empuje ofensivo, y también mucha estabilidad por ese lado...¿Y Kennys Vargas? El boricua inicialista se las Aguilas se marcha y el equipo inscribió un pitcher de los Toros en su lugar.. Baja importante, aunque el hombre falla demasiado...Las Aguilas consiguieron a Junior Lake y ahora a Héctor Gómez, y el norteamericano Frank Swindell (Estrellas), aparentemente ha dicho que no jugará más...En México, Los Mochis tienen 13 derrotas seguidas, y 6-23 en la segunda vuelta.... Feliz cumpleaños hoy para el Dr. Leonel Fernández, tres veces presidente de la República..El nació en 1963, así que cumple 64 años, poquita cosa...