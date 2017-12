Azarenka descarta jugar en Auckland

AP

AUCKLAND, Nueva Zelanda

En medio de la disputa legal que libra por la custodia de su hijo, Victoria Azarenka canceló los planes de reanudar su carrera tenística el 1 de enero en el torneo de Auckland.

La bielorrusa, bicampeona del Abierto de Australia, notificó el domingo a los organizadores del certamen que no podrá disputar el certamen en Nueva Zelanda, por “motivos personales”. Azarenka, quien llegó a ser primera del escalafón mundial, no juega desde julio, cuando participó en Wimbledon. No puede abandonar el estado de California sino hasta que se resuelva una disputa con su expareja por la custodia de su hijo Leo.