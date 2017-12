Cuqui Córdova

Estamos en la etapa más alegre del año, las NAVIDADES, que es el tiempo de darnos el abrazo, olvidar las ocasiones malas y prepararnos para recibir con optimismo lo que va acontecer en el 2018.

Todos los años se repiten estos cambios, cosas que se van y otras que llegan, pero debemos estar siempre atentos al futuro y en las navidades es el grato momento de compartir con nuestros seres queridos. Qué bueno es el querer, cuando se quiere y nos entregamos, nos acercamos a las enseñanzas de Jesús, quien ofreció su vida a cambio de salvarnos. AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. Los dominicanos debemos unirnos más, a través de la amistad y de la comprensión, reciprocar relaciones, hacer el bien y tratar en la vida de llevarnos amistosamente con nuestros semejantes, aceptando sus virtudes y defectos.

Aprovechamos esta última Crónica de los Martes del 2017, para desear a nuestros familiares, amigos, conocidos y pueblo en general un FELIZ AóO NUEVO, que gocemos todos.

Manejar en Dominicana

Escribir al respecto del tráfico de vehículos en Santo Domingo es algo horripilante, la gran cantidad de carros y motores es cuantiosa, no cabemos en la capital del país y como se maneja es peor. He pasado dos experiencias desagradables. En una ocasión, estando nuestro carro parado a su derecha, un motorista nos chocó por la parte de atrás y cuando el chófer se quejó del accidente, entonces el motorista dijo que habíamos sido nosotros los culpables. Dos policías se encontraban al frente donde estaba estacionado nuestro carro y ellos hablaban y no pusieron atención al choque del motorista que venía a mucha velocidad y continuaron hablando, cuando debieron amonestar al motorista. Nosotros tuvimos que marcharnos y abandonar el sitio, pues el motorista quería convencernos que nuestro chófer había tenido la culpa, cuando fue él quien nos chocó por la parte de atrás, estando nuestro vehículo estacionado, no corriendo. La suerte que el impacto no fue muy aparatoso, pero los de la AMET ignoraron el hecho. Qué falta de responsabilidad del motorista de decir la verdad y de los policías ni hablar.

En una segunda ocasión, estando nosotros en preferencia, salió de un hotel un vehículo manejado por un jovenzuelo, acompañado de su padre y nos chocó por detrás y se produjo lo mismo del caso anterior, que el muchacho argumentaba que éramos los culpables, y lo peor: el padre apoyó a su hijo, en vez de decir la verdad: que nos chocaron, estando nosotros en preferencia. Tuvimos que irnos, igual que la otra vez.

Esas dos experiencias nos dice a nosotros que actualmente el hombre responsable no existe. Todos quieren tener la razón equivocada.

Manejar en Dominicana es atroz, es preferible quedarse en la casa, leyendo muñequitos. ¿Qué ustedes dicen, amigos lectores?