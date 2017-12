Video: David Ortiz protagonizará serie de televisión en EEUU

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Más allá de su papel como comentarista de televisión en la pasada postemporada de Grandes Ligas para la Cadena Fox, al parecer David Ortiz le ha tomado gran amor a la pantalla chica y continuará acaparando la atención, esta vez como protagonista de un “reality show” llamado “Big Papi necesita un trabajo”.

La cadena “Fusion” anunció que se asoció con el dominicano en una nueva serie de 10 partes , en la que el extoletero pone a prueba sus dotes como peluquero, manicurista y músico en busca de un nuevo trabajo, fuera del terreno de juego tras 20 temporadas en Grandes Ligas, según publicó la página de internet (hollywoodreporter.com).

"Cuando nos enteramos de que el estaba buscando hacer un espectáculo, sabíamos que encajaría perfectamente en Fusion", le dijo el presidente de esa compañia, Daniel Eilemberg al referido sitio web.

En tanto, el futuro inmortal de Cooperstown, se refirió a su nueva experiencia a través de un comunicado.

"Desde que era un niño, nunca fui conocido por estar sentado: después de 20 años en el campo, estoy listo para algo nuevo", dijo Ortiz sobre su nuevo rol en esa serie, la cual saldrá al aire el próximo 31 de enero.

"Siempre he tratado de probar cosas nuevas, y esta serie trata sobre eso. He estado conociendo gente nueva y divirtiéndome mucho. No puedo esperar a que los fanáticos me acompañen en el viaje”, agregó.