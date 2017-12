Gigantes otra vez

Héctor J. Cruz

Nuevamente los Gigantes del Cibao se meten al round robin, lo cual han hecho una costumbre. Este club, con sede en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, se ha fortalecido bastante y ahora pretende hacer una rutina su clasificación. El torneo pasado ganaron la serie regular, y aunque se quedaron en el camino ahora harán otro intento de llegar hasta la final. Un dato que circula en las redes dice que en los últimos 16 campeonatos solo han quedado fuera de semifinales en 3, lo que significa que han avanzado en 16 ocasiones, una marca que impresiona.

Esta clasificación, oficializada la noche del martes, también se traduce en buenas noticias para sus ejecutivos. No solo para la familia Rizek y su presidente Samir, que le han dado estabilidad y confianza a este equipo.También le toca a Ismael Cruz, el gerente general, que salió de la nada el pasado campeonato para asumir esta gerencia sin mucha bulla. Es una persona de bajo perfil, que no gusta de las luces., y que a veces hace el sacrificio de dar entrevistas porque lo entiende como una responsabilidad de su puesto. El propio Samir me dijo una vez que le sorprendió que yo lo pudiera convencer de asistir a mi programa de TV La Semana Deportiva.

Y también le toca bastante al manager Pedro López, boricua debutante en Lidom, quien se ha mantenido firme en su puesto, a pesar de que en varias oportunidades los parciales del equipo, y la misma prensa SFM, han pedido su cabeza.

OTRO BORICUA: Por si alguien lo ha olvidado, Lino Rivera, el manager de las Aguilas, también es boricua.

Está en su primera campaña como dirigente de su antiguo rival (las Aguilas), porque los enfrentamientos de Licey y Aguilas en sus tiempos fueron muy aguerridos (2015-16). Lino fue a la final con los azules perdiendo ante el Escogido de Luis Rojas y Moisés Alou. Recuerdo que ese fue el año en que Manny Acta salió posteriormente del Licey, el nuevo gerente azul Junior Noboa le ofreció el puesto a Lino, pero éste dijo que no porque le guardaba fidelidad a su amistad con Manny , cosa bien extraña en el beisbol profesional. Para los tiempos en que Acta llegó a las Aguilas ya el equipo había firmado a Felix Fermín, y le permitieron comenzar. Posteriormente el propio Manny lo sustituyó en la dirigencia.

Lino volvió este año con nuevos bríos. Ha comandado un equipo de mucho talento, que inclusive no ha rendido todo su potencial. Se han ído algunos de los que estaban, otros han llegado, y las Aguilas siguen siendo potentes. Mucho talento por doquier, especialmente en la ofensiva.

Los de Santiago estuvieron en la final el torneo pasado perdiendo precisamente ante el Licey en una final de 9 juegos que terminó en casa. El manager era Acta.

Ahora se clasifican nuevamente para el round robin, y lo hacen por ocasión número 26 en 30 eventos de esta naturaleza, habiendo asistido a 18 finales y logrado 11 coronas en ese período (algo que muestra orgulloso El Aguilón, en sus redes).

Así que me permito felicitar a Lino, a Manny y también a mi enllave de siempre, el presidente Chilote Llenas, quien verá a las Aguilas por segunda vez seguida en round robin desde su retorno a la presidencia. Las Aguilas tienen una “sal” encima pues no ganan desde el torneo 2007-08.

DE INTERÉS: Sammy Sosa estará hoy repartiendo comida y canastas en el Centro Olímpico y en San Pedro de Macorís.. Mucha gente irá a ver el evento, y también a mirar de qué color está Sammy en estos momentos porque él sigue usando su “cremita”...Juan Nicasio es relevista medio y logró sacarle US$17 millones a los Marineros de Seattle por 2 años..¿Habrá un preparador de mesa que gane más que el dominicano en estos momentos? Esto está bien porque algunos de esos “verdes” vendrán a RD.... Carlos Santana fue presentado por los Filis, que lo colocarán en medio de la alineación la próxima temporada.. Ulises Cabrera, que es parte de de sus agentes, estuvo organizando todo y Carlos se sintió de maravillas con su nuevo manager Gabe Kapler.. De paso, la prensa USA publica una carta enviada por Santana a los fanáticos de Cleveland, una especie de agradecimiento...Santana firmó por 3 años y US$60 millones, lo mismo que Edwin Santana con los Indios..Carlos aporta un poco más de 20 jonrones y 80 empujadas y por temporada recibe casi 100 bases por bolas...Entró en acción Jonathan Villar en la segunda base de las Aguilas, y regresaron el short Wilmer Difó y el catcher Pedro Severino...Evan Longoria es cambiado de Tampa a los Gigantes de San Francisco, pero ya no es el bateador peligroso de años atrás.. Como tiene 32 años, tal vez tenga un reencuentro y mejor rendimiento con los Gigantes, que son mejor equipo y una franquicia más competitiva.. .El cambio manda también al jardinero Denard Span a los Rays...¿Saben donde nació Arroyo? Precisamente en Tampa, así que estará en familia.... Se lesionó el relevista cerrador de Baltimore Zach Britton mientras entrenaba y perderá la mitad del próximo año.... Ahora pretenden hacer un chisme de que Licey mandó a apagar las luces el domingo en su juego vs. las Aguilas...¿Y ese invento, quién es el autor?.