Liga de Béisbol explica fórmulas para definir posiciones en casos de empate

Santo Domingo

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana explicó las formas en que se definirían las posiciones en caso de que se produzcan empates en la tercera o cuarta posiciones del torneo entre los Leones del Escogido, Tigres del Licey y las Estrellas Orientales El reglamento de la entidad señala que el Capítulo III, artículo 10, establece que cuando dos equipos quedan empatados en la segunda posición, el ganador será el que haya ganado la serie particular. En caso de empate, el ganador se determinará mediante el sistema del “General Run Average”. En caso de que tres equipos quedaren empate en el tercer lugar, el reglamento establece que la posiciones serán determinadas por la serie particular entre los equipos envueltos. En caso de no ser posible definirlas mediante la serie particular, las posiciones se decidirán mediante el sistema “General Run Average”.

El equipo con el “General Run Average” más alto o que haya ganado la serie particular a los otros dos, pasaría automáticamente a la serie semifinal. El otro participante será el ganador de un juego entre el dos y el tres.

Vista así las cosas, los Tigres clasificarían automáticamente terceros, dado que le ganaron la serie particular al Escogido (7-3) y a las Estrellas (6-4).

Por vía de consecuencia, éstos dos conjuntos se medirían en un choque de vida o muerte por la cuarta y última plaza clasificatoria..

Sorteo de Nativos e Importados

Lidom informó, asimismo, que realizará el Sorteo de Jugadores Nativos e Importados al día siguiente de terminada la serie regular a las 4:00 de la tarde en el lounge del “Séptimo Cielo” del Estadio Quisqueya Juan Marichal, con la participación de los equipos calificados a la serie semifinal o Round Robin. El sorteo será televisado por los canales de los equipos de la liga y retransmitido por CDN Sportsmax como una producción especial preparada por la misma para todos los amantes de nuestro pasatiempo nacional. Para los fines de cada Sorteo de Jugadores Nativos e Importados, el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, pondrá a disposición de los clasificados, por lo menos cuatro horas antes de la fecha del sorteo, una relación de los peloteros que estarán participando en el mismo. Cada uno de los equipos podrá seleccionar un máximo de cuatro jugadores en cada uno de los sorteos. Todos los importados inscritos en la nómina de los colectivos descartados estarán disponibles. Nuevo Sistema Este año el sorteo con miras al Round Robin adopta un sistema escalonado en el que todos los equipos tendrán la oportunidad de elegir primero en una de las rondas. En caso del conjunto que termine en la primera posición de la ronda regular, éste tendrá la oportunidad de elegir primero en ambos sorteos. Luego de la primera selección irá descendiendo hasta la cuarta ronda. El equipo del segundo lugar seleccionará primero en la segunda ronda, cuarto en la tercera ronda y tercero en la última. El tercer clasificado tendrá su primer turno en la tercera ronda, así como la cuarta selección en la ronda número dos y la segunda selección en la ronda final. El equipo del cuarto lugar elegirá primero en la ronda número cuatro, la segunda selección en la tercera ronda, el tercer pick en la ronda dos y último en la ronda inicial.