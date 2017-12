Carlos Santana se despide de Cleveland con emotiva carta

Oliver Macklin MLB.com

Los Filis le dieron la bienvenida a Filadelfia el miércoles a su nueva adquisición, el inicialista dominicano Carlos Santana.

Santana, un bateador ambidiestro, devengará US$60 millones en el transcurso de tres temporadas. Su contrato también incluye una opción del equipo para el 2021.

"Estoy entusiasmado", dijo Santana. "Sé que Filadelfia cuenta con muchos jugadores jóvenes, pero decidí firmar aquí porque aquí me quieren. Creen en mí".

Santana, de 31 años de edad, bateó .259 con promedio de embasarse de .363, slugging de .455, 23 jonrones y 79 carreras producidas en 154 juegos por los Indios en el 2017. El oriundo de Santo Domingo firmó con los Dodgers como agente libe amateur y en julio del 2008 fue canjeado a Cleveland, equipo con el que pasó sus primeras ocho campañas como ligamayorista.

"Nuestra meta es armar a diario una lineup de ocho jugadores que puedan pelear sus turnos al bate, ver pitcheos, negociar boletos, batear para poder y hacer al pitcher contrario trabajar", dijo el gerente general de los Filis, Matt Klentak. "Hay pocos jugadores en Grandes Ligas que hacen todo eso mejor que [Santana]".

De por vida, Santana batea .249 con 174 bambinazos y 587 carreras empujadas en 1,116 compromisos como ligamayorista.

DESPEDIDA DE CLEVELAND

El inicialista dominicano se despidió de los fanáticos de los Indios - equipo con el que había jugado desde su debut como ligamayorista en el 2010 - con una carta emotiva.

"Querido Cleveland,

Este proceso ha sido uno de los más difíciles que me ha tocado vivir. No es fácil no saber que te guarda el futuro. Lloré cuando me di de cuenta que ya no volvería a uniformarme, ni a vivir en la ciudad de Cleveland.

Lo único que conozco es Cleveland. Disfruté mi tiempo allí. En Cleveland me convertí en pelotero de Grandes Ligas. También en hombre, esposo y padre. Fue en Cleveland que compré y le di mantenimiento a mi primera casa. Pasamos de perdedores a ganadores. Cultivé amistades que tendré por el resto de mi vida. Me enamoré de Cleveland. Gracias por corresponderme ese amor. Las palabras no bastan para expresar lo mucho que extrañaré a Cleveland. Créanme, los extrañaré a todos.

Voy a echar nuevas raíces en Filadelfia, pero dejo parte de mi corazón en Cleveland. Traté de dar lo mejor de mí durante todos estos años y espero que me recuerden como buen ciudadano de Cleveland y buen compañero. Le deseo lo mejor a la organización. A la familia Dolan, Chris Antonetti, Mike Chernoff, Tito Francona y sus coaches, Tony Amato y su equipo, los entrenadores, personal de video y toda la familia de los Indios de Cleveland, gracias por velar por mí y por mi familia durante todos estos años. Nunca sabrán lo importantes que son para mí.

Me voy a Filadelfia a ayudarlos a construir un equipo ganador. Estoy listo para el reto. Me entusiasma el trabajo que me espera. Hasta que nos volvamos a ver, ¡sean maravillosos!

Su servidor,

Carlos Santana