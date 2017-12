¿Se les acaba el tiempo a los Orioles para cambiar a Manny Machado?

Brittany Ghiroli / MLB.com

Baltimore

Desde un principio, ha habido una fecha límite para cambiar a Manny Machado. Los Orioles están conscientes de que no pueden esperar demasiado tiempo para definir qué rumbo van a tomar con su antesalista estelar. En las Reuniones Invernales en Orlando la semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de Baltimore, Dan Duquette, reconoció la situación en la que se encuentra el equipo con Machado.

"Los clubes están armando sus rosters ahora mismo", señaló Duquette. "Este momento, en el que los clubes están agregando piezas claves a sus equipos, por lo general dura hasta el 1ro de enero.

"Hay mucho trabajo por hacer en el receso de temporada. En algún momento tienes que decidir si vas a salir a pescar o desistir, ¿no?

Dado que casi toda la actividad de Grandes Ligas se suspende durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, es difícil visualizar una situación en la que los rumores de cambio de Machado se extiendan hasta enero.

Varios equipos han surgido en informes como posibles destinos para Machado. El lunes, The Athletic presentó argumentos a favor de varios equipos: Cachorros, Cardenales, Medias Rojas, Yankees, D-backs, Rangers y Rockies. Algunos clubes encajarían mejor que otros, aunque un talento como el de Machado puede crear situaciones interesantes para cambios.

Enviar a Machado a los Medias Rojas o los Yankees no sería ideal, ya que ambos equipos juegan en el Este de la Liga Americana. En ese caso, los Orioles se enfrentarían a Machado 19 veces al año. No obstante, Duquette no dio la impresión de estar preocupado por esa posibilidad durante las Reuniones Invernales, donde recordó que ha hecho movimientos dentro de su división en años anteriores y que Machado, quien puede convertirse en agente libre después de la campaña del 2018, pronto podría estar vistiendo el uniforme de otro rival.

"Ahora mismo, tenemos control sobre eso", dijo Duquette. "En un año, ya no lo tendremos".

Los Orioles siguen en busca de lanzadores jóvenes, una necesidad que Duquette mencionó varias veces y una prioridad obvia dadas las dificultades que tuvo la rotación de Baltimore en el 2017. Los Orioles les han hecho ofertas a varios agentes libres, pero se les ha hecho difícil convencerlos a lanzar en el Oriole Park de Camden Yards, un estadio que favorece a los bateadores, o están estancados esperando que empiece a moverse lo que ha sido un mercado de pitcheo bastante lento.

Ahora mismo, Baltimore cuenta con apenas dos abridores, Kevin Gausman y Dylan Bundy. El equipo espera incorporar a un pitcher, desde dentro de la organización, a la rotación y agregar dos brazos externos. Cambiar a Machado quizás sea la mejor manera de adquirir a jugadores jóvenes que estén bajo control contractual, aunque los demás equipos podrían estar reacios a desprenderse de prospectos a cambio de Machado, quien se convertiría en agente libre después de la campaña del 2018.

Duquette no tiene intenciones de darle a otro equipo un período de 72 horas para negociar un contrato a largo plazo con Machado. Aunque eso haría que cualquier oferta luzca más atractiva, no es probable que Machado, de 25 años de edad, renuncie a lo que podría ser un contrato bien lucrativo para firmar una extensión. Los Orioles también han aceptado que Machado no va a estar con Baltimore a largo plazo. De hecho, los Orioles no han hablado sobre una extensión con los representantes de Machado, cuyo deseo de probar suerte en el mercado de agentes libres se ha dado por hecho dentro de la organización desde hace bastante tiempo.

Cualquier movimiento que involucre a Machado tendría que ser aprobado por el dueño del equipo, Peter Angelos. Eso podría hacer un cambio dentro de la división más difícil, pero no imposible.