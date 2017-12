Diciembre y Enero casi sin golf

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Como saben, 2017 está casi dejándonos y a medida que llegan los días festivos, la maquinaria de nuestro golf se va apagando hasta casi hacerse nula durante el mes doce e inicios del próximo año.

¿Por qué pasa esto, siendo estos los meses más frescos y cuando la gente tiene más tiempo de jugar, pues casi todo el mundo está de vacaciones y relax? Definitivamente al dominicano le gusta jugar torneos, y como ya estos se han convertido en auténticos eventos de fin de semana (coctel de bienvenida el viernes, actividades para las damas, fiesta de premiación, etc.), el nivel de exigencia económica sube con la calidad y oferta de los mismos. Pero como se ha hecho costumbre, a final de año los presupuestos de mercadeo y publicidad de las empresas que respaldan estos torneos ya están agotados, y es en febrero (y a veces marzo) que la cartera vuelve a abrirse, anulando casi totalmente la realización de buenos eventos en diciembre y enero.

Ahora, pregunto yo….¿por qué no se juega más golf durante estos días? He hecho mis averiguaciones y me cuentan algunos directores de campos que la cantidad de green fees baja sustancialmente a final de año por parte del jugador dominicano.

¿A qué se debe este fenómeno, cuando la temperatura ha bajado cinco y hasta 8 grados y es mucho más placentero jugar? Debería ser lo contrario, pero no lo es. Entre golfistas se habla de que como la mayoría de los campos pertenecen a hoteles, los green fees son más altos debido a la temporada alta del turismo y eso los aleja. Otros dicen que mucha gente se va de viaje, y otros sencillamente prefieren jugar en sus respectivos clubes y evitar los viajes por carretera, aduciendo que ’’hay muchos locos manejando embriagados estos días”, y se toman la cosa con cautela.

De todas formas les sugiero aprovechar estos días y celebrar con amigos con una buena ronda de golf. Cerrar el año optimistas hacia 2018 y hacer un plan para que su hándicap baje. Felicidades, muchas bendiciones en Navidad y recuerden mantener la bola en el fairway!