Willy Pumarol sigue imparable en el Canita Golf Tour

Félix Olivo

Santo Domingo

Tanto el golf profesional como local van en descenso a medida que se acerca el fin de año, pero tres eventos dominaron el ambiente del golf del patio, encabezados por la cuarta edición del Canita Golf Tour, el Torneo de Cumpleaños de Tomás Mercedes, y el Torneo Navideño del Bonao Golf Club. Veamos:

Willy Pumarol impone dominio en el Canita Golf Tour. El mayor de la dinastía Pumarol sigue imparable demostrando su calidad y superioridad, y de nuevo gana en el Canita, esta vez jugando en el Punta Espada GC. Con tarjetas de 69, 68 y 71 (208), Pumarol sigue dominando el Tour que celebra su segunda temporada. Su score final fue de -8. Se recuerda que la parada anterior la ganó con -11. Luciendo aplastante y con un dominio absoluto, Willy va en busca de coronarse campeón overall, y se impuso por 8 golpes sobre su mas cercano contendor, Hiram Silfa, quien terminó con 216 golpes (even). Detrás de Silfa llegaron empatados Bienvenido Guerrero y Julio Santos con +10 (226). El cuarto lugar correspondió a Juan Carlos Perelló con +11, y el quinto a Manuel Relancio con +12.

En el evento participaron 28 jugadores, 18 profesionales y 10 amateurs. La bolsa del torneo era de RD$230,000.00, y el primer lugar se llevó 80 mil, mientras que el segundo lugar obtuvo 55 mil, el tercero 30 mil para cada uno, el cuarto 20 mil, y el quinto 15 mil.

La próxima parada del Canita Golf Tour va del 12 al 14 de enero de 2018.

Tomás Mercedes celebra con torneo de golf. El hombre fuerte de los fairways de Punta Blanca celebró sus 51 años, y como de costumbre lo acompañaron sus amigos en un gran evento de golf que se jugó en formato individual. César Rodríguez fue el mejor jugador del torneo con 73 golpes gross. Los premios neto en la A lo ganaron Quino Montero (71) y Matías Mut (72). En la B, el gross lo ganó Freddy Rodríguez (79), dejando el neto Amaury Martínez (69)* y Raúl Contreras (69)*. En la C el gross se lo llevo Rodolfo Cheviol (87) y los netos los ganaron Ramón Francis (71) y Pedro Muñiz (73). Por las damas el gross lo ganó Margarita Makovek (75), dejando los netos a Dilcia Mejía (86) y a Eneida Martínez (Yeya) (112). El Longest Drive de caballeros quedo en manos de Yaimel Cury, y el de las damas lo gano Margarita Makovek. El Drive más Preciso lo obtuvo Rodolfo Cheviol y el acercamiento a bandera Raúl Contreras. La casa club de Punta Blanca sirvió de marco a la celebración de la premiación y fiesta de Tomás. Felicidades!

Bonao celebra su evento navideño. Como siempre Bonao se las trae, y de nuevo celebraron su torneo navideño, con la motivación principal de unir las familias de socios en un gran ambiente que se extiende hasta bien entrada la noche. El torneo es una traición de más de 30 años iniciado por la empresa Falconbridge. Se jugó en modalidad Stroke Play Individual y participaron 65 jugadores. Estos fueron los scores: Mejor Score Gross Overall, Rafael García (57). En la A neto triunfaron Héctor Acosta (54) y en segundo llegó Raimundo Perelló (Tito) con 55. En la categoría B el mejor gross lo gano Víctor de la Cruz con 67. El primero neto lo obtuvo Orlando Castillo con 55, dejando en segundo a Carlos Rosario con 56. El mejor gross de la C se lo llevo Paul Brea con 73. Amaury Ramírez ganó el neto con 55, y en segundo llego Rossana García con 57. El torneo culminó con una cena de premiación en la casa club. Torneos internacionales. Al cierre de año aun se juegan algunos eventos catalogados de menor rating. Uno de ellos fue el PNC Father and Son Championship, ganado por la pareja de padre-hijo, Angel y Angel Cabrera Jr. con 25 bajo par. Otro evento se jugó en Aruba, el Mackenzie Tour en el que el equipo de Canada se impuso 10.5 a 9.5. Finalmente, Justin Rose ganó el último evento profesional de 2017, el Indonesia Masters con pizarra de 29 bajo par.

