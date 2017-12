Tony Fernández solicita que oren para recuperar su salud

Santo Domingo

El ex jugador de béisbol, Tony Fernández pidió oraciones a sus amigos y seguidos tras dar a conocer a través de su cuenta de twitter de que está internado en La Florida. “Actualmente estoy hospitalizado en Florida desde ayer porque me diagnosticaron Poliquistosis Hepatorrenal” escribió el ex jugador del cuadro en su cuenta “@TonyCabezaFdez”. Agrega en otro mensaje que “recientemente estuvo en mi país apoyando un evento de responsabilidad social de una fundación. Pero tuve que regresar inmediatamente”. Añade que “estoy bajo tratamiento y apenas puedo hablar. Pero le pido a mis amigos y seguidores que sigan orando. Dios tiene el control”. Lo que sufre es definido como una enfermedad genética progresiva de los riñones. Ocurre en los seres humanos y otros animales. Se caracteriza por la presencia de múltiples quistes en ambos riñones. La enfermedad también puede dañar al hígado, páncreas y raramente al corazón.