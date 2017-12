Fraseología del béisbol

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

No sé cómo sucede en otros lares en que existe béisbol profesional, pero en República Dominicana siempre ha existido mucha riqueza en fraseologías, si cabe el término. Los narradores se han encargado de ponerle un sello propio a su narración con frases que se pegan y que inclusive los identifican ante el público.

De los casos más recientes, recuerdo lo de Ricky Noboa, un buen narrador, con su “se lo llevaaaaron” cuando se produce un ponche. Lo mismo para el gran Mendy López con su “Liiiiiinnndo” cuando ocurre la misma situación. Y Osvaldo Rodríguez Suncar siempre lleva consigo un paquete de cosas, como aquella de “Oh Mi Dios”... Juan José Rodríguez tiene como ochenta entre baloncesto y beisbol (sin arrugas, me paré), y hasta Frank Kranwinkel en sus tiempos se puso de moda con sus “Salto al Centro” y “Oigan la bulla”. Radhamés Gonzalez, un estelar del Licey, tiene una larguísima e inconfundible: “esa bola tiene dirección, dimensión y estamina”,..jonrón.

Billy Berroa y Lilin Díaz (f) eran menos pretenciosos, y narraban su jonron en forma más simple: “la bola atrás, atrás, atrás...la botó “...”se fue la bola”..Roosevelt Comarazamy también tiene la suya para el cuadrangular y dice “bien atrás, bien atrás...y se fue”. Y oigan esta. “la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola”, corresponde a Ildefonso Ureña.. Y Juan Báez dice: “la bola... el left, la bola el left...se fue la bola”.

De los más recientes, Orlandito Méndez se afirma con: “pelotero o modelo”, y lo poncharon.

Hace cosa de diez años llegó Santana Martínez con una serie de cosas salidas del mismo pueblo: “la puso amarillita”, “recojaaaan que ganaron las Aguilas”, “la peló de foul”, “con uno me voy y con una me quedo”..”contabilidad de pre primaria” retira al contrario de 1-2-3.. Y cuando es doble play “un happy hour”.

Ahora regresó Franklyn Mirabal, quien se había retirado hace una década, se metió a una biblioteca, leyó cientos de libros y trajo un saco de frases nuevas, que han hecho gran impacto en el negocio: “señores...señores”... Cuando el Licey está abajo 0-6 lllama a tener “fe”, como si el paciente estuviese enfermo. .. Con hombres en bases dice “hay un tigre en primera, un tigre en segunda, un tigre en tercera”....Por un ponche dice “lo engañ{o como a un niño...chiquitico”.. Cuando Licey está arriba grita “qué bonita está esa pizarra”... y cuando Licey está atacando resalta que “el país está paralizado”..Pero donde ha calado más es cuando Licey está atacando en su ofensiva y dice que van a anotar porque “me pican las manos Bienvenido (Rojas)...El mismo Franklyn se ha encargado de darle popularidad a estas frases y le ha “sacado la lengua” a todo el mundo (amistosamente, pero con mucho narcisismo pues él lo disfruta en grande.

Bueno, no hay por qué poner truño a toda esta bulla, todos han tenido sus momentos, y ahora le corresponde a Franklyn. Su ”exito”, naturalmente, estará siempre atado al éxito o fracaso del equipo porque así son sus frases. Son elegídas solo para ganar, nunca para perder.

¿Cómo terminará esta fase de la serie regular? ¿Le seguirán picando las manos para el round robin o le picarán tanto que necesitará unguentos?.. Eso se sabrá en pocos días.

De mi parte, los felicito a todos porque su creatividad pone más belleza, animación y entretenimiento en la narración de la pelota nuestra. Un palo. ¿O no?

DE INTERÉS: El colega Cuqui Córdova invita a los premios “Los Dominicanos Primero”, este viernes 22 en el hotel Intercontinental. El evento será a mediodíay estará dedicado a Félix Fermín.,..Ramón Peña celebró el sábado un nuevo cumpleaños (60) y aglutinó a gente de la pelota, de la política y del arte... Entre ellos estuvo el ex presidente Leonel Fernández, de quien fue asesor deportivo entre 2004-12... Fue un buen evento y Ramón lo disfrutó en grande... Esta noche en el Tetelo Vargas se celebra el Día del Orgullo “Estrellista”, en el cual el equipo verde rinde homenaje a gente de la comunidad y fieles fanáticos. Hoy serán reconocidos el cantante Marcos Caminero, y los señores Orlando Dobles Nieves (El tío 23) y Euclides Javier... Las Estrellas cumplieron 107 años el pasado 15 de diciembre... Las Estrellas, por cierto, cancelaron a Mike Brewer como coach de la banca, asistente del manager. El puesto lo asume Fernando Tatis, quien ya ejercía como coach general... Boston firmó al inicialista Mitch Moreland por dos años, así que no seguirán buscando en el mercado. El año pasado Moreland pegó 22 jonrones con 79 empujadas, OBP de .326 (pobre) y slugging de 443.. El aporta un poco más de 20 jonrones por campaña, así que el equipo no sufrirá grandes cambios en su ofensiva..Las Águilas inscribieron en roster al infielder Jonathan Villar, quien pudiera entrar en cualquier momento....Wilmer Difó estuvo fuera del país por varios días y el short lo venia jugando Luis Valenzuela... Por ahí está también Johan Camargo, pero el talento nunca sobra... Licey y Escogido esta noche en el Quisqueya, en su último partido de la regular. Los azules ganan la serie 6-3.. La regular termina este jueves 21 y el round robin inicia el martes 26...Anoche se dio uno de esos días extraños en que los liceístas pujaban por la victoria aguilucha sobre las Estrellas... Entonces, el presidente de EEPN, John Skipper, enfrenta hace tiempo problemas de consumo de sustancias prohibidas y por eso renuncia al puesto... Mundo loco.