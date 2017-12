¿Qué equipo podría adquirir al dominicano Manny Machado?

Richard Justice / MLB.com

El nombre de Manny Machado ha estado vinculado a una ola de rumores durante toda la temporada muerta. Y cuando los Orioles dejaron saber esta semana en las Reuniones Invernales que están dispuestos a escuchar ofertas por él, la situación se volvió mucho más interesante.

No hay nada como poner a rodar el nombre de una estrella de 25 años de edad, uno de esos jugadores alrededor de quien se puede construir una franquicia, para conseguir la atención de la gente. Eso es exactamente lo que los Orioles han hecho, aunque eso no significa que van a cambiar a Machado.

Pero nada es sencillo en esta historia. Machado será agente libre después de terminar la temporada que viene y parece decidido a ver qué puede conseguir en el mercado libre. En otras palabras, es posible que no vaya a firmar una extensión con el equipo que lo obtenga en un cambio, al menos no hasta que vea qué hay en la agencia libre.

Por otra parte, estamos hablando de un pelotero especial, un jugador que ha sido convocado tres veces al Juego de Estrellas, ha ganado dos veces el Guante de Oro y ha promediado 34 dobles y 35 jonrones al año en las últimas tres temporadas.

Así que, como servicio público, vamos a darle un vistazo a potenciales candidatos para hacerse con sus servicios.

No llames, nosotros te contactaremos

Yankees: Machado podría tener el uniforme de los Yankees el Día Inaugural del 2019.

En cuanto al 2018, no hay posibilidad. Ok, virtualmente no hay posibilidades. Los Yankees tienen suficiente talento en las menores para tentar a los Orioles, pero al final del día, a Machado no lo van a cambiar al rival número 1 de Baltimore en la División Este de la Liga Americana.

Medias Rojas: Poco probable por las mismas razones. Pero a los Medias Rojas los odian un poco menos en Baltimore que a los Yankees. Y el presidente del departamento de béisbol de Boston, Dave Dombrowski, podría estar lo suficientemente ansioso por responder a la llegada de Giancarlo Stanton a los Yankees y pagar de más por Machado.

Siempre hay una posibilidad

Gigantes: Son un candidato perfecto salvo un detallito. Primero, lo positivo. Los Gigantes están buscando un tercera base, y mandar a Machado a la Liga Nacional (y a 2,000 millas de Baltimore) es la forma de proceder para Baltimore. Ahora, el detallito: San Francisco probablemente no tiene suficientes prospectos estelares para conseguir un cambio.

Filis: Este es un equipo con una granja muy completa y que está buscando sumar veteranos probados. El problema es que, aunque Filadelfia podría ser competitivo en el 2018, seguramente querrían una oportunidad para firmar a Machado a largo plazo antes de completar el la transacción. Eso no es totalmente descabellado, pero sí poco probable.

Mets: Quizás tienen los prospectos para hacer este cambio. Los Mets necesitan ofensiva y Machado sería extremadamente popular en Nueva York. Pero los Mets han sido súper cautelosos con respecto a cambiar a su talento joven y Matt Harvey como pieza central de este cambalache no es precisamente lo que están buscando los Orioles.

Siempre atentos

Bravos: ¿Prospectos? Los Bravos tienen un montón de ellos. Esta temporada muerta el foco ha sido buscar pitcheo, pero nadie descartaría a un jugador como Machado si pueden firmarlo. Considerando que Machado tiene el poder para aumentar la venta de entradas, los ratings de televisión y los anunciantes, incluso el gran costo de un pacto a largo plazo se vería como una inversión en el futuro. Si Machado está decidido a probar la agencia libre, Atlanta no es una posibilidad.

Padres: El gerente general A.J. Preller tiene suficientes prospectos y además la voluntad para hacer un cambio así. Pareciese estar tratando decididamente a firmar al primera base Eric Hosmer, pero sumar a Machado, quien juega en el lado izquierdo del infield, tendría más sentido.

Cardenales: Cuadran a la perfección. Los Cardenales, a pesar de haber conseguido al dominicano Marcell Ozuna, siguen necesitando poder, todavía tienen prospectos y quieren ganar ya. Aunque adquirir a un pelotero en su último año de contrato es un riesgo, estamos hablando de un jugador que puede cambiar un lineup y emocionar a una ciudad.