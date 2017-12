Se retiraron las estrellas y brilló el astro lomachenko

Yoel Adames F.

Wladimir Klitschko, Juan Manuel Márquez, Andre Ward, Floyd Mayweather Jr. y Miguel Cotto tomaron el autobús de regreso, el cual dejó con las maletas en la cama a Manny Pacquiao y a Gennady Golovkin al final de 2017.

Como un apagón o “blackout” el boxeo internacional queda a oscura para dar inicio al 2018 luego del retiro de esta constelación de estrellas, la cual iluminó con luz propia el negocio de los puños enguantados en las últimas dos décadas y produjo lluvias de millones de dólares en inolvidables batallas. Al final del túnel asoma un sol candente en los puños y habilidades sin igual del ucraniano Vasyl Lomachenko, quien amenaza tres divisiones mas luego de reinar en dos categorías con solo 11 peleas pagadas.

Veamos las diez noticias mas destacadas del año sobre el entablado incluyendo el boxeo local que vio caer al monarca interino de peso pluma Claudio Marrero y tronchado el intento de la mayoría de sus ex campeonas y lo peor, la falta de regulación de este deporte llevó a la tumba al púgil sancristobalense Geysi Lorenzo, tras sufrir dos derrotas en menos de 72 horas:

1 El capitaleño Claudio Marrero se convirtió en Las Vegas, Nevada, en el primer dominicano en ganar una corona del mundo, la interina de peso pluma AMB, por nocaut en el primer round al dejar en la lona por toda la cuenta al peruano Carlos Zambrano, a finales de abril. El 15 de septiembre, haciendo gala de su buen boxeo y velocidad Marrero se burlaba del boricua Jesús M. Rojas, quien lo sorprendió con dos poderosos ganchos al rostro dejándolo sin energía para levantarse y sin la corona.

2 El excampeón mundial pesado Vladimir Klitschko abandona el ring a los 41 años, luego de gobernar por 10 años la división y lograr 20 defensas previo a perder una batalla ante el medallista olímpico de Reino Unido, Anthony Joshua.

3 El 29 de julio el sancristobalense Geysi Lorenzo (15-36-1, 4 KOs.) murió en el hospital Darío Contreras tras 4 días en estado de coma producto de un nocaut de manos de Jeffry ‘La Bujía’ Castillo en la ciudad de La Romana. El peso pluma, de 34 años, venía de perder por paliza el día 26, en Santo Domingo, ante Geraldo Valdez.

4 Amanda Serrano capturó el cinturón vacante gallo OMB, su quinta corona, al noquear en el octavo a la ex monarca pluma FIB Dahiana Santana, en el Barclays Center, de Brooklyn, el 22 de abril. Cerrando el año, en noviembre, la potente reina boricua también apabulló en el mismo escenario y solo en un round, a la ex titular universal supergallo, la dominicana Marilyn Hernández (La Cachorrita), sin título en juego. El 13 de octubre, otra ex campeona del orbe de origen dominicano, Oxandia Castillo falló en una pelea de revancha en San José, Costa Rica, por las fajas superwelters AMB-OMB, ante la ídolo local Hanna Gabriels, quien ganó por unanimidad.

5 Floyd Mayweather Jr. montó un criticado espectáculo el 26 de agosto en el T-Mobile Arena, LV, que le elevó su récord a 50-0, 27 KOs., engordar su cuenta bancaria con una fortuna de cerca de 200 millones de dólares venciendo al invicto luchador de la UFC Conor McGregor; y luego anunciar su retiro definitivo. Ya el 2 de julio Manny Pacquiao, quien le exigía una revancha al “Money”, había sido sorprendido en Australia por el novato Jeff Horn (16-0-1, 11 KOs.) dejándolo a la puerta del retiro.

6 El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin protagonizaron una de las peleas mas aceptadas del año por el público tras empatar al final 12 asaltos en septiembre.

7 El llamado “Hijo de Dios” (Son of God) el invicto rey indiscutido en dos divisiones, Andre Ward (32-0, 16 KO’s) abandonó sorpresivamente el boxeo en el momento mas grande de su carrera. El segundo peleador estadounidense mas exitoso de los últimos 20 años, apenas detrás de Floyd Mayweather, deja el ring a los 33 años tras dos victorias seguidas sobre el ruso Sergey Kovalev para obtener y mantener las coronas unificadas de las 175 libras. Medalla de oro en Atenas 2004; rey del concurso “Superseis”, en el cual unió todas la fajas de las 168 libras en 2011; Ward se despidió: “Al deporte del boxeo: te amo. Has estado a mi lado desde los 10 años, me has enseñado muchísimo, me hiciste humilde y me promoviste. He sacrificado mucho por ti pero me diste mucho más de lo que pensé posible”.

8 El ex rey semipesado AMB, Félix “El Mangú” Valera tuvo un mal debut el 25 de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de New York, donde luego de un excelente primer minuto, en el que derribó al cubano Sullivan Barrera, en lo adelante fue castigado acremente por su rival que ganó los 10 rounds en las tarjetas de los jueces. Valera fue derribado de inmediato cuando trató de rematar a su rival.

9 El puertorriqueño Miguel Cotto vio empañado su combate de despedida cuando el mediocre peleador Sadam Ali lo conectó tanto en el segundo como el cuarto round dejándolo en malas condiciones. Ali le arrebató la faja superwelter OMB a Cotto. Otro policampeón en retiro en 2017 fue Juan Manuel Márquez, quien no encontró un escenario adecuado en México para hacer su pelea del adiós, todos los grandes estadios y arenas estaban ocupadas para fin de año.

10 El ucraniano Vasyl Lomachenko retuvo su cinto súperpluma OMB por retiro después del sexto episodio al cubano Guillermo ‘El Chacal’ Rigondeaux, pero previamente dejó claro su excelso dominio sobre sus rivales sin importar el nivel de calidad, abriendo el telón de figura No.1 del boxeo y protagonista de posibles grandes combates millonarios. Terence Crawford, del peso welter, deberá ser la otra superestrella que respalde el protagonismo del boxeo junto al ucraniano, al menos en América.

Laterales: A Srisaket Sor Rungvisai parecía que le regalaron la corona del Chocolatito González, pero en la revancha le dio un KO que le cerró la boca a los críticos...

Terence Crawford acabó con Félix Díaz en el décimo, pero antes el domnicano mostró su talento... Carlos “El Caballo” Adames, Michel -La Zarza- Rivera y Alberto ‘La Avispa’ Puello son los mejores prospectos del pais en la actualidad...

Vladimir Báez triunfa en el lejano Oriente, ha ganado 4 de las 5 peleas que ha realizado entre Tailandia y Japón... Katty Pamela Wilson completó su primer año de retiro... Nolberto -Maneito- Jiménez ha ganado 7 combates, 2 en 2017, en su tercer año de empatar en Japón por el cetro mundial... El ex doble rey Javier -El Abejón- Fortuna se estableció en las 135 libras con dos victorias... El ex rey gallo Juan Carlos Payano ganó dos combates durante el año y podría subir a los supergallos... Argenis Méndez salió airoso en el único encuentro que escenificó...

El capitaleño de la barriada de Herrera, Abigail Medina Peguero, primer dominicano en ganar una faja Europea (2016) fue capaz de defenderla con éxito en Reino Unido, donde dejó nocaut al aspirante supergallo Martin Wald en dos rounds a final de septiembre… El prospecto superligero Jonathan Alonso, alias ‘Maravilla’ es el tesoro mas codiciado internacionalmente entre los dominicanos. En 2017 realizó 2 combates, venció al venezolano Brayner Vazquez y acabó con Elvin Pérez este sábado 16 de diciembre en un round… El valiente peleador de Hondo Valle, Ruddy Encarnación, rey de España y de la Mancomunidad Británica en las 130 libras, ganó en su última salida la faja ligera de la Federación Mundial de Boxeo Internacional a los puntos votación unánime sobre el belga Jean Pierre Bauwens… El Puertoplateño Marino “El Tiburón” Hilario, también monarca de Mancomunidad Británica, perdió el chance de sumar el cinto Europeo al caer a los puntos ante a supermediano Hodillah Mohoumadi, de Francia, el 5 de mayo en Madrid.