Rockets están invictos con Chris Paul en cancha

Tim MacMahon ESPN.com

Houston

Chris Paul aún no ha perdido con los Houston Rockets. Los Rockets extendieron su racha de victorias a 11 juegos -una seguidilla que comenzó cuando Paul regresó de una ausencia de un mes debido a una lesión en la rodilla-, con una victoria 108-96 el miércoles por la noche sobre los Charlotte Hornets.

Houston tiene foja de 12-0 en partidos jugados por Paul, quien se perdió casi un mes esta temporada por una magulladura en la rodilla izquierda. Según el Elias Sports Bureau, esa es la mayor cantidad de victorias consecutivas para un titular con un nuevo equipo desde que los Chicago Bulls en 1995-96 ganaron sus primeros 13 partidos con Dennis Rodman.

“Todo está bien y bueno. Es agradable”, dijo Paul, quien presionó para que los LA Clippers lo intercambiasen en julio al equipo con el candidato al JMV James Harden en Houston. “He estado en un equipo que ganó 17 juegos seguidos, y no se sentía así. ¿Sabes a qué me refiero? Solo porque se trata de jugar de la manera correcta, se trata de construir. Puedes ganar, sin embargo, muchos juegos consecutivos. Eso no significa nada si no juegas de la manera correcta, pero ahora estamos jugando de la manera correcta y aún estamos tratando de mejorar”.

Paul protagonizó la victoria del miércoles, anotando un máximo para la temporada de 31 puntos, atrapando siete rebotes y repartiendo 11 asistencias. Sumó 21 puntos durante la racha de 25 puntos sin permitir anotación que abrió el juego en la tienen los Rockets cuando tienen el juego abierto en la primera mitad, anotando 13 puntos y recibiendo tres asistencias durante el arranque.

Harden, el líder anotador de la NBA, descansó durante toda la carrera, que se produjo durante 4 minutos, 25 segundos. Paul hizo 3 de 4 intentos de triples durante ese lapso, incluido uno que superó el timbre al final del primer cuarto, lo que provocó que Harden saltara del banco y lo celebrara con una patada alta.

“Solo para verlo tener esa confianza y disparar así y ser agresivo y meterse en su bolsa, como lo llamamos, es una gran vista”, dijo Harden, quien marcó 21 puntos y ocho asistencias en lo que califica como una noche de descanso para él. “No solo para fanáticos y compañeros de equipo, sino que a todo el mundo le encanta ver a Chris Paul hacer eso. Ojalá pueda continuar así y seguir con esa confianza que desde donde quiera, si quiere tirar la pelota tres, cuatro, cinco, seis veces en una fila, él puede hacerlo”.

Paul está promediando 17.2 puntos y 9.5 asistencias durante la racha ganadora y ha incrementado su puntuación recientemente con cuatro actuaciones de más de 20 puntos en los últimos cinco juegos. Él ha sido especialmente dominante mientras Harden descansa. Según ESPN Stats & Information, los Rockets tienen una clasificación neta de más de 37.7 puntos por cada 100 posesiones, con Paul en la cancha sin su compañero All-Star durante la racha ganadora, minutos que generalmente vienen contra la segunda unidad del oponente.

“Con esa unidad que tenemos, jugamos rápido”, dijo Paul sobre un grupo que generalmente también cuenta con el tapon defensivo PJ Tucker, el sexto hombre Eric Gordona y el veterano reserva Nene. “Empujamos el ritmo. Si vamos a detenernos, va a ser difícil detenernos”.

Los Rockets, que tienen el mejor récord de la NBA con 22-4, han ganado por dos dígitos en nueve de los 11 partidos desde el regreso de Paul. Houston está superando a los equipos por un margen promedio de 17.0 puntos durante la racha ganadora.