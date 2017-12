“EL TRUCO”

Carolina Cruz de Martínez

En el deporte como en la vida hay reglas, normas y principios. Las mismas fueron creadas para establecer límites y control sobre los seres humanos que la conformamos.

Según el diccionario, una primera definición de truco es un “procedimiento ingenioso o hábil para conseguir algo.” Una segunda definición dice que es una “trampa astuta para conseguir un beneficio.” Como humanos nuestra naturaleza emprendedora siempre nos lleva a ir tras un “algo”, y eso no es malo. El atleta lucha para mejorar en su rendimiento, el Coach crea estrategias para competir y el dueño de equipo invierte para ganar. Cada quien utiliza lo que tiene para conseguir ese algo que anda buscando.

EL ALGO: La vida es más sencilla de lo que se vive, pero el ir tras ese “algo” a veces nos puede traicionar. La segunda definición de la palabra truco define como complicamos las cosas, pues muchas veces para lograr ese “algo” nos volvemos tramposos, astutos, manipuladores y mentirosos. No estamos dispuestos a acatar normas cuando estas no se adaptan a nuestra forma o rapidez en las cosas. Cuando queremos lograr ese algo, en vez de seguir el camino derecho, trabajar y esforzarnos, preferimos irnos por la vereda de lo fácil y lo rápido.

Vivir en la segunda definición de la palabra truco es vivir avanzando solo para retroceder. El que un atleta se negocie ilícitamente por debajo de la mesa no garantiza que eso quedará tapado; el que un deportista decida usar estupefacientes para su rendimiento es solo una cuestión de tiempo para ser descubierto; el que un agente abuse financieramente del bolsillo de su cliente es algo que por lo general no queda impune. Los trucos tramposos y astutos al final tienen fecha de caducación, y no solo se entera el que lo infringió, sino aquel del que se abusó en privado y el público en general.

VERDADERO TRUCO: El verdadero truco, el de la definición uno, es el que no nos gusta a muchos pero al final es el efectivo. Respetar los procedimientos quizás tenga un avance lento, pero al final nos hace ingeniosos y hábiles. Respetar el procedimiento de un matrimonio, el procedimiento de conformar una familia, respetar el procedimiento legal de cualquier proceso, el procedimiento financiero, institucional, social en cualquier ámbito. Ese respeto a no violentar lo que está para limitar es el truco de un triunfo duradero. Acatar los procedimientos de un progreso despacio pero certero es lo mejor que a un atleta le puede pasar. Lo que fácil viene fácil se va.

El truco para que ese algo que andamos buscando venga sin necesidad de matarnos es conocer los principios que nos tocan y asumirlos. Esos principios de vida nos ayudarán a conocernos más y a manejarnos como va. Nunca un tramposo está tranquilo ni a gusto. Nunca un irrespetuoso gozará del favor de su entorno. Aún un atleta, por más talentoso, querido y admirado que sea, no podrá mantener ese sitial sino asume la vida obedeciendo las reglas de sí misma. Es mejor pasar por tonto, pariguayo, lento y honesto en extremo, que ser rápido, trascendido, arrojado y muy abierto. Ese tipo de atleta siempre termina lamentándose de sus decisiones, sin darse cuenta que solo el es responsable de su pena.

El truco del deporte y la vida es respetar las reglas establecidas. Por más “bacano” que sea vea uno que ande virando y tornando, al final sus propios trucos lo alcanzarán y le cobrarán. “Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia.”

Proverbios 17:1

Hasta la próxima