Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- La rotación abridora de las Águilas está definida hasta el final de la serie regular. Empezando hoy le tocará el turno al boricua Jorge López (3-2) para enfrentar a los Gigantes del Cibao; mañana el zurdo Francisley Bueno (2-4) lanzará contra los Toros, ambos juegos en Santiago; el domingo Roénis Elías (1-1) tirará frente a Licey en la capital; de regreso a Santiago el lunes 18 Yunesky Maya (2-2) abrirá contra las Estrellas, al día siguiente Richelson Peña (3-0) tirará frente a los verdes en San Pedro de Macoris, para finalizar con dos juegos sucesivos en el Estadio Cibao el miércoles 20 López tendrá una apertura versus Gigantes y Bueno el jueves 21 frente a Toros... Ayer el lanzador derecho Pedro Araujo fue seleccionado por los Orioles de Baltimore via Regla 5 procedente de los Cachorros de Chicago, bajo la misma regla el diestro Julián Fernández fue seleccionado por los Gigantes de San Francisco desde los Rockies de Colorado, así mismo, el pitcher derecho Eduardo Rivera seleccionado por San Francisco desde Cincinatti... A pesar de permitir 14 carreras limpias en el partido de antenoche, el pitcheo colectivo de las Águilas sigue líder de la liga en efectividad con 2.94, único por debajo de 3.00...

ESCOGIDO.- El también puertorriqueño Roberto Peña es el nuevo receptor del conjunto, en lugar de su lesionado paisano René García. Peña tienen fama de ser un buen receptor defensivo, pero de modesta ofensiva... El Escogido ganó su primer juego de la temporada en el Estadio Cibao y de qué manera... El conjunto escarlata tuvo récord de 8-5 en octubre, 8-14 en noviembre y 7-2 en lo que va de diciembre... Starling Marte declaró hace varios días a unos periodistas de la Gaceta de Pittsburgh que jugará con el conjunto escarlata hasta el final de la serie regular. Eso sería hasta el 21 de este mes... El dirigente Luis Rojas informó que hasta el momento Franchy Cordero, seguro Novato del Año y probable Jugador Más Valioso del circuito, no tiene fecha límite.... Kevin Marte, quien ha mejorado en sus últimas presentaciones, abrirá esta noche contra las Estrellas.

ESTRELLAS.-El conjunto oriental con su triunfo del pasado miércoles dejó atrás una racha de tres fracasos y se colocó en el segundo puesto en el torneoÖ Evan MacLane volvió a tirar brillante pelota con sus 6 entradas de tres hits, sin carreras, ahora ha aceptado solo una vuelta en sus últimos 15.2 episodios, con un boleto concedido. Tiene foja de 3-1 y efectividad de 1.74Ö Angelo Mora fue reclamado ayer por los Dodgers en regla V, él pertenecía a los OriolesÖ Nuevamente los bates orientales se hicieron sentir tras conectar 15 imparables, esto le permitió elevar el promedio colectivo a .261, primero en la Liga (1,465-382)Ö Varios jugadores de las Estrellas exhiben average por encima de la marca aristocrática Frank Schwindel .355; Gustavo Núñez, .333; Michael Martínez, .317; Jordany Valdespín, .311; Junior Lake, .302; Sócrates Brito y Gabriel Guerrero, .301 cada uno. En el caso de Martínez y Valdespín son nominalesÖ Guerrero continúa lastimado, perdió su tercer partido seguido y estaba en ruta de ser un 20-20 para las Estrellas, esto es superar las 20 remolcadas y anotadas, en el primer renglón suma 26, pero les faltan tres anotadas para llegar a esa marcaÖ Mitch Atkins lanzará esta noche frente al Escogido en el Quisqueya.

GIGANTES.- Un mal récord en el mes de diciembre tiene al club atravesando su peor momento de la campaña. Solo ha ganado tres con seis derrotas, además de perder siete de los pasados 10 desafíos... El cerrador Ramón Ramírez, un brazo curado, hizo 45 pitcheos el miércoles por la noche en la derrota ante los Tigres del Licey en la capital... Un retraso en el servicio de repetición interna provocó que el dirigente Pedro López no la solicitara a tiempo y además su expulsión por argumentar con los árbitros... Ahora el equipo comparte el tercer lugar con los Leones del Escogido ambos con marca de 23-21... Leury García se fue de 5-0 ante los Tigres para ver detenida en siete su racha de partidos seguidos bateando de hit... Moisés Sierra mantiene el liderato de bateo y está en línea de recibir su premio al Mejor Bateador en los Premios Los Dominicanos Primero el próximo viernes 22 desde las 11:30 de la mañana en el Hotel Intercontinental... El combinado vio caer su récord a 4-2 en los partidos de extrainnings y a 7-6 en los decididos por una carrera... Le restan dos contra las Estrellas, dos frente a las Águilas, uno ante Escogido y uno versus los Toros del Este.

TIGRES.- Erick Aybar volvió a demostrar el miércoles en la noche ante los Gigantes del Cibao que es un bateador del “clucht”...Esa noche Yamaico Navarro y Emilio Bonifacio dieron claras señales de que son jugadores de equipo. Navarro, a pesar de que había disparado un cuadrangular, sorprendió con un toque de hit en la novena entrada...En el décimo, el mayor de los Bonifacio volvió a olvidar el rango de capitán y aportó su cuota como corredor emergente al estafarse una importante base y terminó anotando la de la victoria con el sencillo de Aybar...El receptor Yermín Mercedes fue transferido por los Orioles de Baltimore a los Medias Blancas de Chicago...El año pasado, para esta fecha, los Tigres ocupaban la segunda posición con registro de 23-19, medio juego por debajo de los Gigantes, que marchaban primeros con 23-18...El zurdo Kyle Lobstein (0-0 y ERA de 4.09 tendrá la responsabilidad de mantener al Licey en el sendero del triunfo cuando enfrenten a los Toros en el Francisco Micheli.

TOROS.-Tras su fracaso, el miércoles ante las Estrellas los romanenses quedaron descalificados de poder avanzar al round robin. Esto le ocurre por segundo año seguidoÖ Definitivamente Rafael Montero no actuará al menos este año con los Toros, pues ya descalificado no tendría trascendencia el querer integrarseÖ Jayson Aquino, quien tiene status de prospecto con los Orioles no pudo hacer el trabajo con el club, pues cuenta con efectividad de 11.81, tras permitir 11 hits y ocho vueltas en 5.1 de episodiosÖ Apenas nueve rescates tiene el relevo del club, cinco de ellos pertenecen al Jumbo DíazÖ Brillante desempeño el de Alexi Casilla, quien este año revivió su carrera tras ser firmado por el club. Entra a la jornada final de la Serie Regular con promedio de .315 (130-41) con una docena de remolcadas, después de ser dejado de lado por parte de Estrellas y Tigres. Sus 41 hits representan la mayor cantidad del conjunto y su mejor jornada desde que produjo 44 en el 2012-2013 con los GigantesÖ Otro hombre notable en la ofensiva taurina es Anderson Feliz, quien registra averaje de .299 (107-32) con 14 remolcadas, 13 anotadas y nueve extrabases, además de que ha actuado en varias posiciones

Escriben: Freddy Tapia, Juan Saint Hilaire, Alex Rodríguez, Pedro Briceño y Ramón Rodríguez. los equipos por dentro