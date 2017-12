Medias Blancas emergen como el equipo más agresivo por Manny Machado

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Los Medias Blancas de Chicago se han convertido en el pretendiente más agresivo para quedarse con los servicios de la estrella de los Orioles de Baltimore, Manny Machado, según confirmaron fuentes de las Grandes Ligas a Ken Rosenthal del portal de internet The Athletic.com.

De acuerdo a Rosenthal, las fuentes dijeron que los Medias Blancas y los Orioles discutieron un paquete para Machado el miércoles que incluiría a Lucas Giolito o Michael Kopech, sus dos mejores prospectos de pitcheo.

Los Gigantes de San Francisco, los Cardenales de San Luis y Medias Rojas de Boston también han mostrado interés en el dominicano.

El vicepresidente ejecutivo Dan Duquette dijo el miércoles que no descartaría el cambio de Machado a un rival de la División Este de la Liga Americana, pero las fuentes de Rosenthal sostienen que el dueño de ese club Peter Angelos no quiere tratarlo en particular con los Yankees.