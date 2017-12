Examante de José Reyes y la actual esposa del pelotero tienen altercado

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

La temporada baja parece no estar siendo tan tranquila para José Reyes.



Según el New York Post, Christina Sánchez, madre de Liyah, la hija de ocho años del pelotero dominicano, se sintió amenazada por Katherine Ramírez, la actual esposa de Reyes la madrugada del miércoles cuando salía de un Starbucks cerca de un juzgado de Long Island. "Estaba saliendo del Starbucks, y ella estaba caminando", dijo Sánchez sobre Ramirez, esta última quien está casada con el jugador de cuadro desde 2008.



“La reconocí y le agarré la puerta. Cuando se acercó, ella me reconoció, y se abalanzó sobre mí para atacarme físicamente ", dijo la examante, de acuerdo a lo que publica ese medio de comunicación.



"Ella me estaba gritando y gritando algo en español dominicano, no podía entender lo que estaba diciendo", agregó.



REACCIÓN DE ESPOSA DE REYES

Pero Ramírez dio su versión de los hechos a través del abogado defensor de su esposo.



"Sin comentarios", dijo el abogado Sam Ferrara, quien luego agregó: "Lo que le dijeron no está ni remotamente cerca de lo que estoy escuchando que sucedió".



El New York Post expresa que este es el segundo enfrentamiento de Sanchez en el Westbury Starbucks. Fue arrestada allí por cargos de posesión de armas en septiembre después de que casi estrella su Mercedes blanco contra dos autos estacionados.



Sin embargo, esta vez, Sánchez, que dio a conocer al amor secreto con el padre de su hija de ocho años poco después de que el jugador de los Metros de Nueva York se casara con Ramírez, afirma que la esposa de Reyes fue la agresora.



“Ella misma presionó contra la ventana y me dio con un dedo”, le dijo Sánchez al Post mientras caminaba hacia la corte, agregando que la mujer fue detenida dentro de la cadena de café por un desconocido.



"Él la soltó, luego caminó hacia la ventana otra vez y me clavó el dedo medio", dijo la cantante. "No quiero tener nada que ver con ella, no tengo nada en contra de ella. Esto es solo por mi hijo ". Sánchez está buscando una manutención de US$$40 mil dólares al mes.