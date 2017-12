Comparando datos

Héctor J. Cruz

El señor Hernán Franco llama mi atención sobre los jonrones de Juan Francisco, Mendy López y Félix José, y yo me permito añadir los de Ricardo Carty, quien duró un poco más de 30 años siendo rey absoluto con 59. Carty jugó por última vez en la liga en la temporada 1979-80 jugando para los cuatro equipos fundadores: Estrellas, Escogido, Águilas y Licey. Cuando se retiró pertenecía al Licey.

Félix José, con 60 cuadrangulares, jugó su último campeonato en 2005-06 con las Estrellas Orientales, con quienes actuó por espacio de 7 torneos. Había jugado anteriormente 9 años con el Licey. El torneo en que rompió la marca de Carty disparó 4 jonrones.

Y finalmente Mendy, quien jugó casi todo el tiempo con las Águilas (excepto 1997-98 que aparentemente fue prestado a los Gigantes). Mendy pegó 2 jonrones en su última temporada 2011-12, retirándose con 61.

¿Cuál de ellos tiene la mejor proporción de jonrón por turnos agotados? Precisamente es Juan Francisco, quien llega a los 61 a la edad de 30 años, mientras los otros dos lo hicieron pasados de los 35. Veamos el siguiente cuadro:

EN MLB: Es oportuna la ocasión para recordar que Juan Francisco tuvo su oportunidad de accionar en las mayores, pero no pudo hacer camino a largo plazo. Jugó para Cincinnati en 2009, con Atlanta en 2012 y con Milwaukee entre 2013 y 2014, su último año. En 2013, con Atlanta y Milwaukee, pegó 18 jonrones y promedio de .227.. Agotó 348 turnos, pero se ponchó 138 veces, su gran problema. En 996 visitas al plato tuvo 375, una exageración. Luego ha jugado en Japón y México.

CUESTIÓN DE DINERO: Es poco comprensible lo que están haciendo los Marlins de Miami, saliendo de todos sus peloteros, incluyendo aquellos que ganan un dinero mediano. Llegan al extremo de que ayer le dieron para afuera a Edinson Vólquez, quien ganaría US$9 millones en 2018, pero decidieron dejarlo libre sin ningun tipo de condiciones, sin diligenciar cambiarlo. ¿Existe alguna cláusula que permite al equipo pagarle menos?

El caso de Giancarlo Stanton es comprensible. El tiene contrato de 13 años por US$325 millones, que corre hasta el 2027. Ellos se desprenden de más de 25 millones por cada una de las 10 próximas campañas.

Marcell Ozuna, cambiado ayer a los Cardenales de San Luis, no tiene contrato pesado ni a largo plazo. Iría este año a su segunda oportunidad de arbitraje habiendo ganado solo US$3.5 en 2017. Parece que le cogieron miedo al arbitraje luego de la super actuación de Ozuna de 37 jonrones, 124 empujadas.

Dee Gordon, cambiado a Seattle, tenía pacto de 5 años por US$50 millones hasta el 2020.

Y dizque van a seguir, no importa que Derek Jeter se vuelva el personaje más impopular de toda Florida.

Todavía quedan más, como el jardinero Cristian Yelich, quien pudiera estar viajando en los próximos días.

Parece que los Marlins jugarán con un equipo olímpico.

(En el cambio de Ozuna a San Luis se involucraron otros dos dominicanos, el pitcher Sandy Alcántara y el jardinero Magneuris Sierra. El primero pertenece aquí a los Gigantes, el segundo a los Toros, y ambos debutaron este año en MLB).

DE INTERÉS: Muy noble el gesto de Mendy López de visitar a Juan Francisco ayer tarde en el Quisqueya. Eso se llama ser profesional, y lo hace antes de que se rompa el récord de los 61..Buen ejemplo....En los rumores de las Grandes Ligas se cita un posible negocio que llevaría a Ian Kinsler, segunda base de Detroit, hacia los Angelinos... Ayer explotó la bomba de que el japonés Shohei Ohtani tiene problemas en el codo derecho y a corto plazo sería necesaria una operación Tommy John..Mientras tanto, los Angelinos desembolsaron US$20 millones para la compra de su contrato al equipo japonés...Ayer me topé con Ricardo Nanita, quien es “agente libre” en Lidom y está en recuperación física de un problema en el brazo izquierdo...El está laborando fuerte para recuperarse y espera continuar en béisbol. Tiene 36 años de edad... Dicen que la “suerte” no existe, pero esa señora tocó las puertas de Michael Pineda, el lanzador ex de los Yanquis está operado y no podrá lanzar en 2018. Minnesota lo firmó por dos años, 2 millones el próximo año y US$8.0 para el 2019, cuando se supone esté en plenitud de forma..