Messi confía en que el fútbol le pague el Mundial que le debe

EFE

Barcelona

El capitán de Argentina, Lionel Messi, confía en que, tal como dijo el seleccionador de la albiceleste, Jorge Sampaoli, el fútbol esté en deuda con él y, en Rusia 2018, le dé el Mundial que no ha podido conseguir hasta ahora.

"Sí, lo escuché y (Sampaoli) me lo dijo en persona a mí también. ¿Qué pienso? ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!", ha manifestado en una entrevista a Fifa.com.



Messi aun recuerda aquella dolorosa final que Argentina perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014. "No sé si (la herida) va a sanar alguna vez. Creo que se va a convivir con eso que ocurrió, va a quedar siempre ahí. El Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo por cómo terminó, por cómo se dio todo", ha reconocido.



En Rusia tendrá una nueva oportunidad de revancha, y eso que Argentina estuvo casi a punto de quedarse fuera del Mundial. Fue un 'triplete' del astro de Rosario ante Ecuador (1-3), en la última jornada de clasificación, el que obró el milagro.



"Quedarse afuera del Mundial hubiese sido un golpe muy duro. Primero para nosotros, para el grupo, y para mí en lo personal. No sé cómo hubiese reaccionado a ese golpe. Lo mismo para la gente de Argentina, quedar afuera de Rusia hubiese sido un momento histórico de los malos para el país", ha indicado.



Y es que Messi ha puesto como ejemplo la eliminación de Chile -"el campeón de las dos últimas ediciones de la Copa América", ha recordado- para que los aficionados se hagan una idea "de los difícil que es la eliminatoria sudamericana".



Pese a las dificultades para clasificarse, el delantero del Barcelona asegura que Argentina va "a llegar bien" a la cita mundialista.



"Venimos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la selección va a ser otra, va a crecer. Argentina va a soltar toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo. Va a cambiar mucho", ha asegurado.



Lo que no cambiará es su líder, que intentará guiar a la albiceleste hacia el título partiendo del Grupo D, donde se enfrentará a Islandia, Croacia y Nigeria.



De Islandia Messi ha apuntado que "puede parecer fácil, pero son duros y ordenados atrás", de Croacia que "te deja jugar más, pero tiene grandes jugadores" y de Nigeria que "son impredecibles, no tienen término medio".