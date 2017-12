Los equipos por dentro

ÁGUILAS. Ayer el receptor y bateador designado, Wilin Rosario, estuvo disponible para venir de la banca. Él firmó contrato con los Hanshin Tigers de Japón y por el momento no se sabe si seguirá participando con las Águilas el resto de esta temporada, una situación que ha afectado varios equipos de Lidom en los últimos años .. Anoche no estuvieron disponibles debido a malestares de la gripe los jugadores Johan Camargo, Diego Goris y Luís Jiménez... El receptor panameño Christian Bethancourt está desde anteanoche en el país para reforzar el club. En la temporada pasada de Lidom jugó para Licey. Bethancourt, conocido por su buena defensa, jugó cinco años en Grandes Ligas con Bravos de Atlanta y Padres de San Diego, actualmente es agente libre... Los receptores Pedro Severino y Francisco Peña han jugado con leves molestias en los últimos partidos... Esta noche Yunesky Maya (2-1 y ERA de 1.94) abrirá contra los Leones en Santiago. Las Águilas marchan delante (5-3) en la serie particular contra los rojos... El conjunto amarillo inició la actividad de anoche con el segundo peor registro (7-15) jugando en la ruta, solo superado por Toros (4-17).

ESCOGIDO.- El boletín del conjunto escarlata nos trae la información que da cuenta que Nick Additon lanzó tres entradas ayer en la Liga Paralela a los fines de mantenerse en forma para su salida del sábado contra los Gigantes del Cibao... El capitán Wilkin Castillo no está disponible debido a molestias en una de sus rodillas... Eury Pérez, ausente desde el siete de noviembre por lesión, fue inscrito en el róster semanal del club, al igual que el veterano infielder Pedro Ciriaco, quien ha perdido la condición de regular en el conjunto... Franchy Cordero ha sido el único miembro de los Leones que ha participado en los 42 juegos. Esto no incluye el de anoche ante los Gigantes, en el que estaba como segundo al bate... Kelvin Marte (1-1) abrirá contra las Estrellas Orientales por tercera ocasión en la campaña y segunda de manera seguida. En ambas el zurdo salió sin decisión.

ESTRELLAS. El conjunto oriental llega a la reanudación del torneo invernal con dos derrotas en forma seguida. El club tuvo foja de 6-7 en 13 partidos jugados en forma seguida... Los Paquidermos contrataron al relevista Ryan Kussmaul, quien tiene experiencia en Lidom. La campaña pasada actuó en 12 choques con el Escogido, actuación que estuvo repartida en dos partidos en la regular y 10 en el Round Robin... Los Nacionales de Washington extendieron hasta el 15 de diciembre, el permiso a Phillips Valdez (2-1, 2.51) para que siga actuando con los verdes.. Los que no tuvieron éxitos fueron los relevistas Williams Jerez (Boston) y Félix Peña (Angelinos). Jerez (0-0, 3.18) actuó en 10 partidos. Peña (0-0, 7.36) lo hizo en nueve... Los elefantes cuentan con tanto personal inactivo que en la alineación de anoche estuvieron los dos cátchers titulares, Audry Pérez (Designado) y Alberto Cabrera (catcher)... Solo Frank Schwindel ha disparado de jonrón para los verdes durante este mes y el mismo se produjo el seis de diciembre... Las Estrellas cuentan con 11 victorias tanto en la ruta como en la casa.

GIGANTES.- Anótele el “robo del año” a la gerencia del club con la adquisición de Abiatal Avelino desde las Estrellas Orientales. Comenzó la jornada de ayer con promedio de bateo de .313 y el liderato de bases robadas de la liga (13)... Gaby Hernández, lanzador abridor, ha sido anunciado como uno de los nuevos importados del club, junto al también pitcher Kevin McGovern. Hernández (11-4, 2.80) lanzó el verano en la Atlantic League, mientras que McGovern (13-3, 2.56) lo hizo en la American Association... Con el cambio de Chase Headley a los Padres de Santiago y con Todd Frazier como agente libres, muchos señalan que Miguel Andújar podría heredar la esquina caliente de los Yankees de Nueva York. Ojalá que lo pueda hacer mejor que aquí... Rob Refsynder produjo sus dos primeras carreras en la liga con un doble de dos carreras anoche en la primera entrada. Hasta ese momento sus tres primeros hits con el equipo habían sido dobletes... Por cierto que de los 20 cuadrangulares conectados por el equipo en la estación, ninguno había salido del bate de un importado... Miguel Almonte es el lanzador anunciado para comenzar el partido de esta noche frente a los Tigres del Licey.

TIGRES.- Mike Marjama regresó anoche a la alineación, Él receptor estadounidense, el único importado del Licey que ha sacado la bola del parque en lo que va de temporada, no jugaba desde el día dos de este mes. Justo es decir que una abrumadora mayoría de los extranjeros contratados por el conjunto azul son lanzadores.. Yermín Mercedes, quien se hizo cargo de la posición dos, deja una racha de 16 partidos en la casa embasándose, una más que el jardinero Julio Borbón, que hilvana una de 15 en iguales circunstancias... El gimnasta Audrys Nin, liceísta desde chiquitico, hizo a su estilo el lance de honor del choque de anoche contra las Estrellas Orientales... Sergio Alcántara se mantiene como torpedero titular de los felinos. Erick Aybar, ya fuere por decisión propia o sugerencia del dirigente Luis Urueta, se mudó a la intermedia... Jair Jurrjens, el derecho de Curazao, buscará emparejar su marca en 4-4, cuando los Tigres reciban a los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

TOROS. Los dos fracasos sufridos por los romanenses en las dos últimas fechas previas al receso de tres días fueron muy dolorosos, pues perdieron de los dos equipos con los cuales disputan la parte de abajo en la tabla de posiciones. Hasta el momento su situación es bien difícil... Los rostros nuevos que desde ayer integran el roster semanal son Rafael Montero, Juan Ciriaco, Ramón Morla, mientras que los salientes son Cory Riordan, Carlos Corporán, Jarlin García, este último fue detenido de seguir lanzando por parte de los Marlins, apenas actuó en tres episodios... El debut de Montero será anunciado en un par de días... Los Toros han perdido la serie particular frente a Aguilas (7) y ya solo pueden asegurar un empate con los Gigantes... El 4-17 que tiene el conjunto jugando en la ruta es super horrible... Jake Buchanan es el lanzador señalado para iniciar esta noche frente a las Estrellas en el Tetelo Vargas.