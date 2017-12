Liceísta completo

Héctor J. Cruz

Dando seguimiento al tema de los equipos de Lidom que provocan más fanáticos en calidad de visitantes, recibo una comunicación de Alex Díaz, un dominicano residente en Estados Unidos hace 25 años. Le doy curso, porque su planteamiento es interesante y porque es un viejo lector de esta columna. Para él, mis mejores afectos. Dice lo siguiente:

“Déjeme decirle ante todo que aunque no resido en el país desde hace 25 años sigo su columna desde mediados de los años 80s durante mis dias universitarios. Recuerdo una vez que un profesor me sorprendió leyendo uno de sus artículos y me recriminó frente a todos mis compañeros de clase, ya que el entendía que yo tenia que ir a la sección económica de dicho periódico (era estudiante de economía) y no a la de deportes.

“Con relación a su columna relativa a la popularidad del equipo Licey, quiero decir que estoy 100% de acuerdo con usted. No niego mis simpatías por el glorioso equipo, pero aparte de cualquier fanatismo está demostrado que donde juega el Licey hay más fanáticos. Le pregunto al señor Luichy Sánchez quién convoca más público en San Pedro o La Romana jugando los equipos locales contra Licey o Águilas Cibaeñas.Algo que alegan muchos fanáticos cibaeños es que dicha región es la más poblada (no lo discuto), pero le pago por cada fanático que encuentre en el suroeste del país (exceptuando la provincia de San Juan) y la región Este. Mientras el Licey tiene una gran presencia de fanáticos en todo el cibao, lo que lo convierte en el equipo nacional. Aún voy más lejos: Licey es el más popular en todo el Caribe. Muchas gracias me despido ante usted con mucho afecto y admiración”

Alex Díaz

Providence, Rhode Island. USA.”

CERO JONRÓN: Otra curiosa que recibo de un amable lector, Elifio Rodríguez Delgado, resalta que este año en Lidom ningún jugador importado de los Gigantes del Cibao ha dado de jonrón (hasta anoche), lo cual es muy curioso. Su misiva dice así:

“Le escribo para que me informe cual es el equipo cuyos jugadores extranjeros o importados han conectado menos jonrones en una temporada en la Liga de béisbol dominicana ya que el equipo de los Gigantes está a punto de implantar un récord. Hasta el juego 42 ningún jugador extranjero o importado ha conectado cuadrangular, lo cual establecería una marca en nuestro béisbol otoño-invernal. !Éso habla muy bien de la calidad del material nativo que tienen los Gigantes ya que pese al pobre desempeño este año de los extranjeros el equipo se ha mantenido en los primeros lugares o dentro de la clasificación toda la temporada.! Muchas bendiciones para usted y su familia.!”

RESPUESTA: ¿Cuántos extranjeros han tenido los Gigantes, cuántos turnos han consumido? El cuadro de los Gigantes dice que el equipo ha tenido a los refuerzos Beau Taylor, Cam Perkins, Sam Travis, Brian Burgamy, K. C. Hobson, T.J. White y Rob Refsnyder, quien acaba de llegar.Entre todos ellos han agotado 167 turnos, y ninguno ha podido sacarla. Caso raro en beisbol.

En el plano colectivo, los Gigantes tienen promedio de bateo de .243 para el 5to. lugar de la liga, y en jonrones han pegado 20, para el 4to.

Así que dejo el asunto en manos de los expertos estadísticos y conocedores de los récords de la Lidom a ver quién puede ayudar aclarando esto. ¿Ha pasado alguna vez?

DE INTERÉS: El cubano Onelki García haría anoche su última aparición con Licey, pero no pudo dizque por un tirón en una pierna (Francisco Rosario tomó su lugar) ¿Hará una nueva salida cuando se sane o se marcha del país? El firmó para el béisbol japonés...También firmó con Japón Wilin Rosario, de las Águilas, pero no se ha informado si será cortado o continuará hasta donde lleguen las Águilas. Wilin tenia dos años en el béisbol coreano.., En esa misma calidad está Zoilo Almonte, quien jugará en Japón por vez primera...Los Yanquis estaban locos por salir de Chase Headley, y finalmente lo lograron enviándolo a los Padres de San Diego... En el negocio cedieron al pitcher Bryan Mitchell recibiendo al jardinero Jabari Blach...Ahora, los Yanquis tienen vacantes para la segunda y la tercera, además de la rotación y parte del relevo... La agresividad continuará durante varias semanas... Es posible que el venezolano Gleyber Torres reciba un chance en segunda, pero eso no es seguro... Los Orioles hacen bulto para cambiar a Manny Machado, quien será agente libre luego del 2018... ¿Y ellos no están interesados en ganar? ¿Por qué no le dan 200 millones de dólares por varios años? Parece que no los tienen, que su mercado no los produce y lo dejarán ir... Así no pueden aspirar a ser campeones... Ellos ganaron por última vez en 1983... El gimnasta Audrys Nin hizo el lance de primera bola anoche en el partido de Estrellas y Licey en el Quisqueya Juan Marichal... Los azules están agresivos en su promoción cuando hay visitante flojo. Anoche tuvieron entrada gratis a bleachers (solo una prenda azul) y un 2 por 1 en las gradas centrales... Esta noche vienen los Gigantes a la capital, así que habrá un poco más de alegría.