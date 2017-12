Se acabó el relajo!

FÉLIX OLIVO

Hola Fiebruses. El lunes pasado el mundo del golf fue sacudido con el sorpresivo anuncio de cambios en el cacareado tema de las llamadas y videos presentados por fans y televidentes alrededor del mundo, los cuales en mas de una ocasión costaron torneos y penalizaron a jugadores que ya estaban en las duchas e incluso tras haber pasado un día. Todas las entidades y Tours profesionales se pusieron a una para emitir una nueva serie de reglamentos al respecto, que entiendo acabarán de una vez por todas con esto que ha lesionado a mas de uno. Y es que amigos, los líderes, que son los que ‘‘mas cogen cámara”, son siempre los mas afectados, pues el mundo se puede estar acabando en términos de infracciones en el juego de los que no puntean, pero como eso no sale en pantalla, casi nunca hay consecuencias como las que hemos visto en varias ocasiones (caso mas reciente el de Lexi Thompson).

Los principales puntos y cambios son los siguientes: * Se asignarán uno o mas oficiales al monitor oficial de la transmisión para ayudar a identificar un error y resolverlo al momento. * Se descontinúa el hecho de que una llamada sea parte del proceso de reglas y penalización. * El video será permitido siempre y cuando venga de la transmisión oficial. Otros videos, como de teléfonos o cámaras, no podrán ser utilizados. * El acuerdo será implementado por la USGA, R&A, PGA Tour, LPGA Tour, European Tour, Ladies European Tour y el PGA of America a partir del 1 de enero de 2018. * La USGA y la R&A aprobaron eliminar los dos golpes de penalidad por incurrir en una falta en la tarjeta cuando se pruebe que el jugador no sabía que había infringido una regla.

* Todos los Tours introducen las modificaciones a partir del 1 de enero de 2018, pero la regla será fijada de manera permanente cuando se actualicen las de 2019.

Me parece acertado en casi todo, pero entiendo que debieron hacer una excepción: Si alguien en un evento graba algo indebido, ese video debería tener fuerza para la toma de decisión, siempre y cuando se presente el mismo día a un comité y este lo acoja como bueno y válido. Al fin y al cabo, como dice el refrán, “cuatro ojos ven mas que dos”.

Mantengan la bola en el fairway!