El nuevo rey del ring

Yoel Adames F.

El retiro de Vladimir Klitschko en el mes de mayo y luego el de Andre Ward, a finales de septiembre; ya habían ido de vuelta a casa Juan Manuel Márquez y Floyd Mayweather Jr. en agosto, claro este último luego de rebosar las árganas ante el insulso Conor McGregor; y el boricua Miguel Cotto, bueno ya saben lo feo que lució Juanito en su despedida ante su desabrido conquistador Sadam Ali el pasado día 2; y aunque no acaba de decirlo, Manny Pacquiao está a ley de una pelea para finalizar su carrera y si no encuentra una oferta de 50 a 100 millones de dólares, suma que ya su figura no genera ni mereceÖ dejará todo así tras su derrota en Australia frente al desorientado novato Jeff Horn, en julio.

¿Y ahora, quien podrá defendernos? ¡Vasyl Lomachenko!

Jajajajajajajajaja, nada de chapulinada, el ucraniano es lo mejor que tiene el ring hace un par de años, aun con la presencia de esas grandes figuras, lástima que el sábado el formidable boxeador cubano, Guillermo Rigondeaux, uno de los pocos rivales que tenía recursos para darle un combate de alto nivel al boxeador europeo, de forma inexplicable subió lesionado al ring.

MANIPULACION: De todas maneras el combate evidenció que la artillería de Lomachenko es muy superior no a Rigondeaux, sino a cualquier otro peleador que marque 130 libras, y me voy mas lejos, el hombre tiene potencialidad para agarrar con facilidad, léalo bien: “con facilidad”, si, fácil, dos coronas mas, que serían la de las 135 y la de las 140 libras, algo que debe lograr en el 2018.

Lo peor de todo esto es que la mano de los promotores muchas veces hacen daño cuando quieren proteger sus intereses económico; ya hemos visto las manos tenebrosas de Oscar de la Hoya haciendo de todo lo indebido para mantener en los primeros planos a Saul -El Canelo- Álvarez, y lo ha logrado; ahora es Bob Arum, quien hizo un papel muy parecido con el propio De la Hoya; ahora el viejo que tuvo la carrera de Muhammad Ali en sus manos y a docenas de medallistas olímpicos, estará manipulando la carrera de Lomachenko porque es un diamante en bruto para dejan grandes ganancia por la próxima década.

INNECESARIO: Quería pelear por la corona del mundo de peso pluma en su debut profesional, pero no pudo, debutó a 10 rondas y en su segunda salida de paga desafió al entonces poderoso Orlando ‘Siri’, Salido (quien fue noqueado el sábado en Las VegasÖ), y perdió una cerrada pelea, porque el mexicano prefirió perder la corona en la balanza y subir con unas 15 libras de ventaja.

Lomachenko, repite la historia de muchas estrellas del ring entrenadas y guiadas en la esquina por sus padres, en este caso el señor Anatoly, quien le sacó de la cabeza jugar hockey sobre hielo. Fue su papá que lo llevó a hilvanar un increíble récord en su carrera amateur de 396-1, ¡sí!, ¡una sola derrota! Perdió ante espectacular peleador ruso Albert Selimov, de quien luego se vengó dos veces.

Aunque Arum quiera protegerlo le hará daño, subir a Rigondeaux tres categorías por encima fue algo grosero, antideportivo; Rigo, además, lució inferior y al parecer vino con una lesión del gimnasio; sin mencionar lo de su edad, que debe andar por los 40 hace rato, aunque fue lo menos que tuvo en contra.

Vasyl es el nuevo amo del ring, y no se de que manera podría encontrarse en el camino con una buena cantidad de figuras que le hagan lucir como tal, tendrá que empezar con Mikey García, Javier “El Abejón” Fortuna, Miguel ‘Mikey’ Román,

SE FUE SALIDO: Luego de dar un peleón ante su compatriota Miguel Román, por fin Orlando Salido murió en su ley, fulminado de mala manera en el noveno asalto. Cuando volvió en si dijo que no volvía al ring, que todo había terminado: una gran carrera de 44 victorias, 14 derrotas, 4 empates, 31 por la vía del sueño a su favor; ojalá quiera hacer una última y se mida a Lomachenko, es su único conquistador en el campo pagado.

MI TOP-10: Estos son mis mejores boxeadores del momento y el orden si importa, cada escalón representa calidad:

1. Vasyl Lomachenko, Ucrania

2. Terence Crawford, USA

3. Gennady Golovkin, Kazajistán

4. Sergey Kovalev, Rusia

5. Román González, Nicaragua

6. Saul -Canelo- Álvarez, México

7. Mickey García, USA

8. Guillermo Rigondeaux, Cuba

9. Adonis Stevenson, Haití

10. Keith Truman, USA

PROGRESO: Los peleadores con mas olor a superestrella son el peso completo de Reino Unido Anthony Joshua, el mexicano Leo Santa Cruz,

Carl Frampton, Deontay Wilder sigue en proceso de consolidarse, al igual que el prospecto campeón Chris Eubank Jr., que está haciendo grandes cosas en Europa. Luego incluiremos otros.