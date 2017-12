La firma de Severino tuvo un largo paseo por cinco equipos

Freddy Tapia y Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Como “nunca había visto dos mil pesos juntos”, Luis Severino quería firmar con los Marlins cuando éstos le ofrecieron 50 mil dólares. Su agente, de nombre Santiago, tuvo que emplearse a fondo para que no lo hiciera porque estaba convencido de que podía conseguir un mejor bono por el delgado y espigado novato, quien originalmente también jugaba en la antesala y el outfield, pero tuvo que desempeñarse solo como lanzador “porque no le daba ni a un coco”.

“”yeme, puede ser que se consigas más. Dame dos meses y si no conseguimos más, tú firmas con los Marlins”, le aconsejó Santiago a un desesperado Severino, quien tenía una semana haciendo “try out” en la academia de ese equipo en Jubey, Boca Chica, con el mismo pantalón y el mismo pantaloncillo.

“Eso fue lo que hicimos. Seguí trabajando y haciendo muchísimos “try out” la semana entera”. Lluego fue visto por los Filis de Filadelfia, Dodgers de Los Ángeles y los Rocky de Colorado.

“Sí tenía que tirar todos los días, lo hacía. Yo lo que quería era firmar. Estaba desesperado ya”, relató el hoy estelar lanzador durante la extensa entrevista que concedió en el Café Depotivo de LISTÍN DIARIO.

Mejores ofertas

El tiempo no tardó en darle la razón a su agente, pues los Dodgers pusieron sobre la mesa 150 mil dólares que también fueron rechazados por él.

Los Rockies, con quien permaneció 15 días mostrando su talento, también ofrecieron 150 mil dólares pero posteriormente subieron la oferta a 225 mil que parecían irrechazables. De hecho, Severino vino acompañado de su madre Florentina y de su padre Rafael a un hotel de la Capital para estampar su firma.

Cuando iba por la mitad soltó el bolígrafo cuando Santiago le llamó para informarle que los Yanquis de Nueva York ofrecían lo mismo (”yeme, no te desesperes”).

El prestigio del emblemático conjunto y la marcada diferencia que había entre ambos complejos marcaron la diferencia.

Detrás quedaron las discusiones entre el agente y el staff de los Rockies, que lo reclamaban como un miembro suyo.

También dos años de mucho sacrificio bajo las riendas de Santiago y Luis Then en el programa LCA, que tenían en el sector “Sueño Verde”, de Bávaro, adonde fue por recomendación de un primo de su papá, quien entendió que debía salir de Sabana, donde el béisbol se practica poco (“En el campo no hay futuro...”). En todo ese tiempo Severino no pudo ir a su hogar por la considerable distancia que separa a ambos municipios.

Finalmente, el escucha Tony Gómez y Juan Rosario, responsable del área, lograron fichar en el 2012 a quien hoy encabeza la rotación de los Yanquis.

El olfato y el ojo clínico de los otros scouts no resultaron suficientes para aquilatar en su justa dimensión la joya que tenían en sus manos y dejaron ir por no ofrecer unos cuantos dólares más.

Aaron Boone ya se comunicó con su As

Sabiendo lo que representa Luis Severino en la rotación de los Yankees, el recién nombrado dirigente de ese equipo, Aaron Boone no perdió tiempo para iniciar el ciclo de conversaciones con quien sería uno de los ases del club para la campaña del 2018.

Como buen comunicador que ha sido durante su carrera post jugador, desde antes de ser oficializado como el mentor 33 en la historia de los Mulos, Boone se comunicó con Severino, vía telefónica y le trazó parte de los planes primarios que tendría el club en una temporada que se anticipa sería histórica para la franquicia.

“Me llamó hace varios días y conversamos un buen rato, me dijo que muchas cosas interesantes ocurrirán el próximo año con los Yankees”, expresó el joven lanzador de apenas 23 años, tras participar en el Café Deportivo de Listín Diario, siendo entrevistado por Héctor, J. Cruz, Editor Deportivo, Pedro G. Briceño y Freddy tapia, redactores. Severino señaló que Boone también habló con Gary Sánchez, el cátcher estelar de los Mulos y quien al igual que Luis forma parte del futuro inmediato que tendrán los rayados, conjunto que este año estuvo a ganar un partido para avanzar a su primera Serie Mundial desde que ganaron 4-2 a los Filis.

Boone vendrá a RD

Asimismo, el ganador de 14 partidos sostuvo que Boone le prometió que en las próximas semanas vendrá a República Dominicana para reunirse con él y Sánchez, quienes forman sin quizás la combinación joven de pitcher-catcher de mayor calidad.

Pensó Girardi recibiría un año más

Aunque las mayores críticas hacia Joe Girardi giran en torno a su pobre relación con los jugadores más jóvenes del equipo, este no fue el caso de Severino, quien se mostró más que agradecido del trato que le brindó el ex manager Yankee durante su estadía en el club.