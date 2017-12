Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- De regreso a la acción esta noche el club se encuentra ocupando el primer lugar del torneo con 23-18... En la que será la última visita de serie regular a La Romana, las Águilas contarán con el derecho maeño Richelson Peña (2-0 y ERA de 1.88) para abrir el partido contra los Toros del Este, será su cuarta apertura. Peña se llevó un triunfo al tirar seis entradas de una sola carrera frente a los romaneneses el pasado 22 de noviembre... El año pasado tras 41 partidos jugados las Águilas tenían marca de 21-20 y ocupaban el segundo puesto... El pitcheo colectivo amarillo es el único del circuito con efectividad por debajo de tres carreras al registrar 2.71, mientras la ofensiva produce 3.83 anotaciones por partido... Restando nueve partidos de serie regular, a las Águilas les tocará jugar seis como locales, incluyendo los últimos dos miércoles 20 y jueves 21, en el Estadio Cibao, donde tiene marca de 16-3... Sigue entrenando a todo vapor el jardinero Juan Lagares quien tiene permiso de los Mets de New York para participar con las Águilas... Consciente de la eventual partida en unas dos semanas de los boricuas Jorge López, Rey Fuentes, Gio Soto, Joe Colón y Kenny Vargas, el vice presidente de operaciones, Manny Acta, ha dicho que el equipo llenará huecos con escogencias del sorteo de equipos eliminados, además de firmas en otras ligas... Wilmer Difó y Roenis Elías fueron seleccionados “Águilas de la Semana”, en el programa de Comunicaciones Millenium.

ESCOGIDO.- El dirigente Luis Rojas y los jugadores que estaban en róster ese día tuvieron el gesto de firmar la tarjeta de alineación utilizada por el equipo el viernes, cuando vencieron 9-4 a los Toros. La misma le fue entregada a Felipe Alou Jr., quien asumió las riendas cuando Luis y sus asistente José Leger fueron expulsados en el primer episodio...Franchy Cordero fue seleccionado Pelotero Estrella de la Semana luego de registrar de registrar .733, con un cuadrangular, tres impulsadas y siete anotadas...El veterano zurdo Vidal Nuno abrirá esta noche contra los Gigantes en la reanudación del torneo. Nuno lanzó en gran forma contra las Águilas Cibaeñas en su debut en la Liga Dominicana...Los amigos de WinterballData nos traen el dato de que Starling Marte, en sus primeros 21 juegos tuvo una línea ofensiva de 197/.253/.316, mientras que en los últimos seis compila .462/.500/.692. No hay dudas de que el hombre despertó.

ESTRELLAS.- El equipo oriental llega a la última fase de la ronda regular con una especie de “hospital” varios hombres claves se encuentran lesionados como son los casos de Sócrates Brito, Gabriel Guerrero, Radhamés Liz, Gustavo Núñez y Jordany Valdespín. En el caso de Liz está en dudas que pueda retornar al conjunto con molestia en el brazo de lanzar, en tanto que Núñez comenzará este martes un programa de disparos para reacondicionar su hombro derecho lastimado. Guerrero padece de un músculo halado en la ingle. Su condición es de día a día. Brito, quien batea para .302 con cinco triples estaría reintegrándose al equipo este martes, pues está recuperado de un músculo halado, lo cual le hicieron faltar a los dos últimos choques. Valdespín está padeciendo de migraña. Ha permanecido lesionado durante gran parte de la campaña...Los Paquidermos lideran el circuito en extrabases con un total de 91, esto es repartido en 62 dobletes, 11 triples y 18 vuelacercas...Nik Turley es el lanzador programado para subir esta noche al montículo frente al Licey en el Quisqueya en la reanudación del torneo.

GIGANTES.- El jugador del cuadro Hanser Alberto estará haciendo su debut en el partido de esta noche cuando los Leones del Escogido visiten al estadio Julián Javier...También hoy estará en vigencia la promoción “Martes de Frías”. Los vasos de cerveza costarán 50 pesos, palcos y preferencias tendrán un 50 por ciento de descuento y las gradas costarán 40 pesos...El relevista zurdo Joely Rodríguez ha tenido 5 presentaciones en casa. En 4.2 entradas ha permitido un hit, sin carreras con cinco ponches...El capitán Leury García ha comenzado “con todo y gatera” como se diría en el argot hípico...El jardinero Rosell Herrera es segundo en bases por bolas recibidas (13) y tercero en carreras remolcadas (17) dentro del equipo...La próxima promoción del club será el “Domingo Típico” programado para el día 17 en la visita de las Estrelas Orientales a San Francisco de Macorís...El infielder Melvin Mercedes es tercero en hits conectados en el club con un total de 29... En los últimos 10 partidos, el veloz José Sirí tiene un promedio de bateo de .500 con un par de cuadrangulares, cinco dobletes, seis carreras anotadas y nueve vueltas remolcadas.

TIGRES.- El gerente general Junior Noboa se vio precisado a viajar a la Florida para estar presente en las Reuniones Invernales con Arizona Diamondback, organización en la que tiene un alto cargo...El zurdo cubano Onelki García, quien recientemente firmó con un equipo asiático, tendrá esta noche ante las Estrellas Orientales la que parece ser su última salida con el uniforme azul en esta temporada...Sergio Alcántara, quien partió el jueves para participar en un Festival de Fanático de los Tigres de Detroit, estará en la alineación esta noche...Además de la peor defensa, el Licey también es el equipo con peor promedio de efectividad colectiva. El staff de pitcheo de “El Equipito” tiene registro de 3.77, una carrera por juego más que las permitidas por las Águilas Cibaeñas, que lideran ese importante departamento con 2.76.

TOROS.-El combinado de la Romana inicia el tramo final de la serie regular a cinco partidos del importante cuarto que es ocupado por el Escogido...El número mágico para que los Toros se despidan temprano en la jornada es cuatro...De no poder avanzar sería el segundo torneo seguido que no lo consiguen. Con su fracaso el pasado viernes ante los Leones en el Quisqueya ahora es el séptimo año seguido en que el conjunto no logra jugar sobre 500...Ocho choques les quedan al club y no pueden darse el lujo de perder aunque en cinco de los pasados seis campeonatos al menos un conjunto ha avanzado al Round Robin con foja perdedora...Ningún toro ha arribado a las 15 remolcadas en el torneo, los máximos hombres en ese renglón son Cristhian Adames y Anderson Féliz, ambos con 14...Manuel Margot finalmente hizo su debut el pasado viernes y se fue de 3-2...El veterano cubano Raúl Valdés es el lanzador programado para subir al montículo esta noche ante las Aguilas. Cuenta con foja de 1-5.

Escriben: Freddy Tapia, Juan Saint Hilaire, Alex Rodríguez, Pedro Briceño y Ramón Rodríguez.