Asistencias de visitantes

En los últimos días recibí estadísticas de 4 de los 6 equipos de Lidom sobre los porcentajes de asistencia en cada parque dependiendo del equipo visitante. Lo he hecho para fortalecer y alimentar la controversia sobre cuáles son los equipos más populares de la Liga, privilegio que se disputan Aguilas y Licey hace varios años.Los cibaeños dicen que son ellos, los liceístas afirman lo contrario.

No tuve respuesta de Licey y Escogido, pero sí de los otros cuatro y los números aportados son interesantes. Abarcan solamente los partidos celebrados hasta la fecha en la serie regular, pero esta “muestra” puede decir mucho. Lean ustedes mismos los resultados, entendiéndose que los % señalados son cuando ese equipo está de visita en el indicado estadio.

ESTADIO CIBAO (17 juegos)

Licey: 59.53%

Estrellas : 15.48%

Escogido: 12.44%

Gigantes: 7.79%

Toros: 4.76%

ESTADIO JULIAN JAVIER, SFM:

Aguilas: 32%

Licey : 24%

Toros: 17.4%

Estrellas: 14%

Escogido 12.4%

ESTADIO TETELO VARGAS, SPM:

Escogido. 46%

Aguilas: 16%

Licey : 16%

Toros: 16%

Gigantes. 5%

ESTADIO FCO. MICHELI, LA ROMANA

Licey: 32%

Aguilas 20%

Estrellas : 18%

Escogido : 15%

Gigantes 12%

Añado las siguientes notas:

.-No se toman en cuenta la venta de tickets por abonados, al menos en el estadio Cibao. Los demás no me hicieron la observación.

.- Las Aguilas dominan en el Julián Javier por una razón lógica: la mayoría de fanáticos es del Cibao, y San Francisco está en dicha zona. Por eso, ahora los Gigantes explotan el asunto de que “El Cibao es Gigante”, para echarle vainas a las Aguilas. Por tradición, los fanáticos de la zona eran aguiluchos hasta la llegada de los Gigantes en 1996. Muchos guardan la fidelidad.

.- Noten los pobres números de Estrellas y Toros cuando estos clubes se visitan entre sí. Eso habla mal del poder adquisitivo de esas ciudades o del poco interés que despierta el beisbol en dichas ciudades.

.- En la capital las cosas están claras, aparentemente. Cuando Licey es home club las Aguilas provocan siempre buena asistencia, y en ocasiones se llena el play cuando Escogido y Licey están en buenas. Si uno de los dos está abajo la asistencia es mala. Cuando Escogido es home club Licey le aporta la mayoría de fanáticos, Aguilas en segundo lugar. En ambos casos, luego vienen Gigantes, Estrellas y Toros, con pobres asistencias.

.- Me dicen que la asistencia del Tetelo Vargas es buena con el Escogido porque muchos rojos de la capital viajan hacia allí siempre.

.- ¿Qué lectura dan estos números? ¿Sirven para alguna interpretación válida? Es posible, pero la Lidom debería ponerle atención para mejorar su mercadeo y su crecimiento. No olviden que la competencia al beisbol está dura y deben de buscar vías de conquistar las nuevas generaciones. Ya los viejitos de los años 70 y 80 no van a la pelota.

DE INTERÉS: Los tres jugadores involucrados en el negocio que llevó a Giancarlo Stanton a los Yanquis son dominicanos. Los Marlins reciben a Starlin Castro, quien regresa a la Liga Nacional, y los prospectos de liga menor José Guzmán, pitcher, y el infielder José Devers (primo de Rafael Devers, el joven de Boston). ..En 2004 (16 de febrero), cuando los Yanquis recibieron a Alex Rodríguez, de Texas, cedieron a dos dominicanos: Alfonso Soriano y Joaquin Arias..¿Coincidencia? Qué va, es que los RD son muchos..Derek Jeter está en fuego ardiendo en Florida. Jeter está dirigiendo las operaciones de los nuevos dueños y está saliendo de jugadores caros.-.. En los últimos días envió a Dee Gordon a Seattle y ahora a Stanton a los Yanquis. Se irán con un equipo barato, en reconstrucción...Josh Bard, antiguo receptor, fue nombrado ayer coach de la banca del nuevo manager Yankee, Aaron Boone... A Brian Cashman, el gerente de los Yanquis le extendieron un nuevo pacto por 5 años y US$25 millones.. El anterior, de 3 años, era por US$9 millones, así que el hombre gana mas que la mayoría de los peloteros. Está en la posición desde 1998 (es casi de los dueños)...Hoy se reanuda la pelota local luego del papelazo de tres días sin acción, y eso significa que vuelven los sufrimientos. El Escogido empujando, los liceístas asustados y las Estrellas temblando porque no han estado bien y tienen muchas lesiones..