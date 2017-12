The Money Power

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

El traspaso del jardinero Giancarlo Stanton a los Yanquis es un asunto de poder económico. El jugador le había dicho a los Marlins que aceptaría un cambio a un grupo de equipos, como Yanquis, Houston,Cubs y Los Angeles. Eventualmente no le interesaba ir a una franquicia barata, ni mucho menos a una que en estos momentos no oferte play off. Los Yanquis aceptan el resto del contrato de Stanton porque pueden hacerlo.Es la franquicia más poderosa del beisbol y generan enormes recursos cada temporada. Veamos a continuación algunos datos relevantes de este acontecimiento:

.- Stanton firmó con los Marlins por 13 temporadas y US$325 millones, para el período 2015-2017. Estaba agotando su tercer año y ganó US$14.5 en 2017.

.En el primer año de contrato, 2015, tuvo números discretos de 27 Hrs, 67 empujadas actuando solo en 74 juegos fruto de lesiones. Al siguiente 2016 pudo actuar en 119 partidos, pero se quedó en 27 Hrs, nuevamente, aunque subió a 74 remolcadas. Solo en 2017 estuvo a tiempo completo y puso números extraordinarios de 59 Hrs, 132 impulsadas ganando el premio MVP.-

.- Este largo y caro contrato le fue dado por el anterior dueño Jeffrey Loria como un asunto de mercadeo y potencializar la franquicia en lo económico. “Si tenemos el jugador más caro somos importantes, y él deberá demostrar su valor”.

._A partir del 2018 Stanton, de 28 años de edad, empezará a ganar buen dinero. Inicia con 25 millones, y así correrá por los siguientes años hasta llegar a los 32 millones en 2025 .

.-El puede salirse del contrato luego de la campaña 2020 e irse a la agencia libre.

.- Los Yanquis lo suman a su nómina, no solo porque pueden pagarlo. Es que ahora asombran al mundo beisbolero pues tendrán en el medio de la alineación al MVP de la Nacional y al Novato del Año de la Americana, un tipo (Aaron Judge), que produjo 52 jonrones en 2017. Es decir 111 entre los dos, y si usted suma los 33 de Gary Sánchez entonces los números serán impresionantes.

Si los Yanquis estuvieron bien en el 2017, irán mucho mejor para el próximo año con su nuevo manager Aaron Boone...y con Stanton, desde luego.

EL JAPONÉS: ¿ Por qué Shohei Ohtani eligió a Los Angelinos para jugar en la MlB en lugar de otras franquicias más atractivas? Lo primero es que él quería permanecer en el estado de California, por la cercanía de los vuelos con su nativo Japón. Lo segundo es que ya había entablado amistad con gente de los Angelinos cuando asistió a una actividad de caridad a principios de año, inclusive tomó prácticas de bateo en ese parque. Eso incluye a Albert Pujols, quien ahora aparece en una foto de entonces viendo dicha práctica.

Este muchacho tiene 23 años de edad, y viene a la MlB a “inventar” como lanzador y como designado. Cuando no esté lanzando podrá jugar en los jardines o ser DH, pero de una vez surge la pregunta: ¿en cuál área es mejor Ohtani, lanzando o bateando?

En sus cinco años profesionales en Japón, Ohtani tuvo promedio de .286 con 48 jonrones y 166 empujadas.Su mayor producción jonronera fue de 22 en 323 turnos en 2016.

Lanzando, en ese mismo período, tuvo 42 victorias, 15 derrotas, 2.52 de efectividad, con 624 ponchados en 543 innings.En 2015 tuvo 15-5 y el año pasado 10-4.

De acuerdo a esas estadísticas, el japonés luce más lanzador que bateador, pero habrá que esperar su desarrollo y los planes del equipo. Una nueva atracción, que sumará cientos de periodistas japoneses a las Grandes Ligas pues ellos aparecen como hormigas cuando hay alguien nuevo en MLB.

DE INTERÉS: Se mantiene el receso de la Lidom por la no celebración de la actividad del “juego de estrellas”, una especie de resultado de un país tercermundista. ¿Por qué eso no fue decidido antes de empezar el torneo entre la liga y la Federación?... Las Aguilas volvieron a ganarle a Licey la noche del viernes y los azules tienen 0-5 en Santiago, en el verdadero valle de la muerte.. El Escogido mantiene un juego de ventaja sobre el Licey en la lucha del cuarto lugar, pero los rojos están a uno y medio de las Estrellas, muy poca cosa... Faltando 8 y 9 juegos, cualquier cosa puede suceder....Dicen que la liga de Puerto Rico decidió jugar su pequeño campeonato a partir del 6 de enero..Así que pronto empezarán a irse los boricuas que están aquí, para no volver...Jack Morris y Allan Trammell, dos antiguos miembros de los Tigres de Detroit, fueron electos ayer para el Salón de la Fama de Cooperstown... Eso lo hizo un comité especial llamado Era Moderna, y que revisa casos de jugadores que no obtuvieron el 75% de los votos.. Morris jugó para varios equipos y tuvo marca de 254-186 con 3.90 de efectividad..Trammell bateó para .285 con 2,365 hits y 1003 empujadas....El sábado y domingo brigadas de Obras Públicas estuvieron laborando en los parques y calles del estadio Quisqueya y pusieron todo bonito. Echaremos un vistazo hoy para comprobarlo, a ver cómo quedó..Vitelio Mejía no se duerme y atiende reclamos..hasta donde el brazo le alcance.